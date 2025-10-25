TikTok-Star Emman Atienza im Alter von 19 Jahren verstorben

Emman Atienza ist verstorben. Diese traurige Nachricht verkündete die Familie der philippinischen Influencerin auf ihrem Instagram-Account. In ihrer Erklärung beschrieben die Angehörigen die TikTokerin als jemanden, der viel Freude und Liebe in das Leben anderer brachte. "Emman hatte die Gabe, Menschen das Gefühl zu geben, gesehen und gehört zu werden, und sie scheute sich nicht, über ihre eigenen Erfahrungen mit psychischen Erkrankungen zu sprechen", hieß es in dem Post. Ihre Familie hoffe nun, dass ihre Fans ihr Andenken in Ehren halten, indem sie mit Mut, Mitgefühl und Freundlichkeit durch die Welt gehen.

Emman hatte in der Vergangenheit offen über ihre Herausforderungen mit einer therapieresistenten psychischen Erkrankung gesprochen, mit der sie seit ihrem zwölften Lebensjahr zu kämpfen hatte. Die Fangemeinde der begnadeten Sängerin schätzte ihre Offenheit sehr. Emmans Todesursache wurde in einem Bericht des Los Angeles County Medical Examiner, der Us Weekly vorliegt, öffentlich gemacht. Demnach starb die 19-Jährige durch Suizid.

Die Social-Media-Bekanntheit ist die Tochter des TV-Stars Kim Atienza und seiner Frau Felicia Hung, die sich als Wellness-Influencerin einen Namen gemacht hat. Emman baute sich ihrerseits eine Community im Netz auf und nahm ihre über 50.000 Follower regelmäßig in ihren Alltag mit. Im vergangenen Jahr berichtete sie, dass sie nach einer schweren Phase in den USA in ihre Heimat in den Philippinen zurückgekehrt war. "Ich habe ungesunde Gewohnheiten, Umgebungen und Beziehungen hinter mir gelassen. Ich habe langsame, aber bedeutungsvolle Veränderungen vorgenommen", erzählte sie ihren Fans damals auf ihrem Account.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / emmanatienza Emman Atienza, TikTok-Star

Instagram / emmanatienza Emman Atienza, September 2025

Instagram / emmanatienza Emman Atienza, Mai 2025