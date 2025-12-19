Erkannt? Harry Styles und Zoë Kravitz vorm Berliner Berghain

Ein Schnappschuss, der die Hauptstadt in Atem hält: Am späten Dienstagabend posierten Harry Styles (31) und Zoe Kravitz (37) zusammen mit Freunden vor dem Berliner Berghain – festgehalten und veröffentlicht von DJ Ben Klock auf Instagram. Der britische Sänger und die Schauspielerin wirken gelöst, als hätten sie eine lange Clubnacht hinter sich. Der Ort? Berlins berühmtester Technotempel. Das Wann? Inmitten eines Sommers, in dem Harry in der Stadt immer wieder gesichtet wird. Und mit wem? Neben dem prominenten Duo stand Gastgeber Ben, einer der Haus-DJs des Clubs, lässig mit auf dem Bild. Der Moment sorgte sofort für Gesprächsstoff, weil niemand damit gerechnet hatte, die beiden gemeinsam vor dieser Tür zu sehen.

Unter Klocks Post überschlugen sich die Reaktionen. "Harry und Zoë wissen, wie man Party macht", jubelte ein Nutzer auf Instagram. Ein anderer schwärmte: "Er ist immer noch der König des Schlosses". Mehrere Besucher schilderten ungläubig, sie hätten den Musiker mitten im Getümmel gesehen – oder es zunächst nicht fassen wollen. Die Euphorie passt zur jüngsten Berlin-Chronik des Popstars: Immer wieder wird Harry in der Hauptstadt gesichtet, ob beim Spaziergang durch Mitte, nahe der Hansa-Studios oder in Kreuzberg. Sogar sportlich machte er Schlagzeilen, als er den Berlin-Marathon unter dem Alias "Sted Sarandos" knapp unter drei Stunden beendete. Seit August 2024 soll er Zoë daten, beide wurden mehrfach in Rom gesehen und Anfang Dezember beim gemeinsamen Spaziergang gesichtet. Das Magazin People berichtete zudem von einem Treffen zwischen Harry und Zoes Vater Lenny Kravitz (61) in New York.

Abseits des nächtlichen Blitzlichts scheint sich Harry in Berlin häuslich zu fühlen. Der Sänger verbringt viel Zeit in Cafés, joggt regelmäßig entlang der Spree und taucht mit Freunden in die Szene ein – vom Clubabend bis zur Brasserie um die Ecke. Zoë, die neben der Schauspielerei auch musikalische Projekte verfolgt, hält ihr Privatleben gern zurückhaltend, zeigt sich in der Öffentlichkeit aber entspannt, wenn es um ungezwungene Abende mit ihrem Umfeld geht. Auch privat rücken Harry und Zoë immer näher zusammen. Seit August 2024 sollen die beiden daten, immer wieder wurden sie gemeinsam in Rom gesehen, zuletzt Anfang Dezember bei einem entspannten Spaziergang.

Instagram / ben_klock Zoë Kravitz, Harry Styles und DJ Ben Klock mit Freunden vor dem Berliner Berghain, Dezember 2025

Getty Images Harry Styles, Musiker

Getty Images Zoë Kravitz, 2025