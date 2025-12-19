Hier könnte Patrice Aminatis berufliche Zukunft liegen

Patrice Aminati hat die Reißleine gezogen – und ihren nächsten Schritt gleich mit angekündigt: Auf Instagram machte sie am Dienstag öffentlich, dass sie sich im September von Ehemann Daniel Aminati (52) getrennt hat. Die Influencerin stellte klar, dass sie beruflich durchstarten will. "Ich habe mich für eine berufliche Zukunft auf eigenen Füßen entschieden. Für mehr habe ich leider keine Kraft", erklärte sie. Für die ehemalige Psychologiestudentin könnte das unterschiedliche Dinge bedeuten, denn sie hat längst mehrere Standbeine aufgebaut, die sie nun solo weiterführen dürfte.

Seit Anfang 2025 moderiert Patrice beim Teleshoppingsender QVC und präsentierte dort gemeinsam mit Daniel die Modemarke "Aminati" – von Blusen bis Jeans. Dazu kommen TV-Auftritte als Musikerin: In Shows wie der "Beatrice Egli Show" oder "Immer wieder sonntags" begleitete sie Daniel am Klavier, etwa bei seinem Song "Steh auf!" aus diesem Jahr. Parallel wuchs ihre Reichweite auf Instagram auf 230.000 Follower, wo sie mit beeindruckender Offenheit über ihren Kampf gegen schwarzen Hautkrebs spricht, Alltag und Fitness zeigt und mit Aufklärung Menschen erreicht. Auch einige Auftritte bei Charity-Veranstaltungen hat die 30-Jährige schon auf dem Buckel.

Das Liebes-Aus bei Daniel und Patrice war für viele Fans ein Schock. Während der andauernden Krebstherapie der gebürtigen Dresdnerin zeigten sich die beiden immer wieder als vereinte Front. Doch hinter den Kulissen scheint die Romantik verloren gegangen zu sein. Die Moderatorin erklärte gegenüber Bild: "Daniel und ich haben uns als Liebespaar verloren. Wir sind bereits vor der Erkrankung am Alltag gescheitert – nicht nur an der Erkrankung. Unterschiedliche Wurzeln und Werte konnten durch die Liebe nicht gekittet werden."

Anzeige Anzeige

Instagram / patrice.eva Patrice Aminati, Februar 2025

Anzeige Anzeige

ActionPress / AEDT Patrice Aminati, November 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / danielaminati Charly, Patrice und Daniel Aminati, September 2025