Nach wenigen Monaten: Daymian Weiß und Smilla sind getrennt

Es ist offiziell: Daymian Weiß und Smilla Eckerle haben sich getrennt – nach nur wenigen Monaten Beziehung. Der Reality-TV-Star meldete sich in seiner Instagram-Story zu Wort und beendete die Spekulationen, die seit Tagen durch die Community geisterten. "Yes. Also, wir sind getrennt. Aber nicht so, wie ihr denkt", erklärte er. Die Trennung sei ohne Drama verlaufen. Man werde sich weiterhin sehen, auch wegen der "Kleinen", ihrem gemeinsamen Hund. Außerdem bestätigte er, dass Smilla nach Zypern kommen wolle und er sie dabei unterstützen werde.

Als Beispiel für ein friedliches Miteinander nach einer Trennung nannte er seine Mama: "Da ist meine Mutter das beste Beispiel, weil mein Patenonkel ist der erste Freund meiner Mutter." Zwischen den beiden müsse es keinen Bruch geben, im Gegenteil: "Ich kenne die Person in- und auswendig. Ich liebe sie trotzdem für immer. Und wenn man sich schon so gut kennt, braucht man nicht alles wegschmeißen", betonte Daymian. Bereits zuvor waren alle gemeinsamen Fotos aus den Feeds verschwunden, was bei Fans Fragen aufgeworfen hatte.

Kennengelernt hatten sich Smilla und Daymian Anfang Juni bei einem Influencer-Event auf Mallorca, wo es zwischen Tanz, langen Gesprächen und Funkenregen schnell ernst wurde. "Wir haben sofort die Anziehungskraft gespürt und wollten uns gar nicht mehr loslassen", schwärmten sie im Promiflash-Interview. Mitte Juli machten sie ihre Beziehung öffentlich. Privat teilten die beiden in den Wochen danach immer wieder Einblicke. Zuletzt krönten sie ihr Liebesglück mit der Anschaffung eines kleinen Welpen.

Instagram / daymianweiss Daymian Weiß und Smilla Eckerle, 2025

Instagram / daymianweiss Daymian Weiß und Smilla Eckerle, Reality-TV-Teilnehmer

Instagram / daymianweiss Daymian Weiß und Smilla Eckerle, 2025