Show? Fans zweifeln an Bauer Friedrich und Lauras Gefühlen

Bei Bauer sucht Frau knistert es zwischen Friedrich Dieckmann und Laura – doch nicht alle Fans glauben an echtes Herzklopfen. Nach der Hofwoche, bei der die beiden gemeinsam unter anderem eine Kanutour unternahmen, ein Insektenhotel bauten und sogar ein Rundflug über seine Heimat auf dem Programm stand, erklärte der Landwirt, er wolle Laura unbedingt weitersehen. In einer Szene kam es zu einem leidenschaftlichen Kuss, kurz darauf gestand Laura ihre Gefühle und wünschte sich, dass es mit den Treffen weitergeht – im Netz macht sich heftige Skepsis breit.

Vor allem die Reitstunde sorgt für Gesprächsstoff. Einige Zuschauer wittern Inszenierung statt echter Gefühle. "Zwischen denen wird es keine Liebe geben. Er will nur Aufmerksamkeit und sie auch", kritisiert ein Instagram-User. Ein anderer legt nach: "Also ich hatte von Anfang an das Gefühl, dass alle drei gecastet waren, mit dem Ziel, die Sendung aufzupeppen, für die Einschaltquoten. Alles nur Show nach Drehbuch." Besonders die Lektion im Sattel steht im Kreuzfeuer: "War das eine Regieanweisung mit dem Reiten und so tun, als hätte er es noch nie gemacht? Kommt mir einiges in der Staffel inszeniert vor." Und weiter: "Leider wirkt alles nur noch sehr inszeniert und gestellt. Auch bei Laura, immer dasselbe. Schöne Bilder und Szenen, aber echte Feelings kommen da so gar nicht rüber." Friedrich und Laura selbst lassen die Kritik an sich abprallen und halten an ihrem Plan fest, sich weiter kennenzulernen.

Beim großen Finale auf dem Hof setzten Friedrich und Laura auf Romantik pur. Zwischen Heuballen, Kerzenschein und einem Glas Wein sprachen die beiden darüber, wie es nach der gemeinsamen Zeit weitergehen solle. Der Landwirt bedankte sich für die besondere Woche und schwärmte: "Ich hätte es mir nicht schöner vorstellen können. Ich würde mich wirklich freuen, wenn wir uns weitersehen und weiter kennenlernen. Ich möchte das unbedingt und kann mir da nichts Schöneres vorstellen." Laura lächelte und bat Friedrich, die Augen zuzumachen – dann drückte sie ihm ein selbstgestaltetes T-Shirt in die Hände, auf dem ein Herzschlag und eine Spargelstange als liebevolle Anspielung zu sehen waren.

RTL / Stefan Gregorowius Friedrich und Laura, "Bauer sucht Frau"

RTL Friedrich und Laura bei "Bauer sucht Frau" 2025

RTL Friedrich Dieckmann und Laura, "Bauer sucht Frau"-Kandidaten