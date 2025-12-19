Umut Tekin wehrt sich: Eine Fanpage hat ihn für tot erklärt

Eine falsche Todesanzeige hat Umut Tekin (28) in Aufregung versetzt. Auf einem Fan-Account der Realityshow Love Island VIP wurde fälschlicherweise behauptet, der Realitystar sei bei einem "schweren Verkehrsunfall" ums Leben gekommen. Die erschreckende Nachricht sorgte schnell für Unruhe, doch Umut meldete sich umgehend selbst zu Wort, um seinen Fans die Wahrheit mitzuteilen. "Hört auf mit so falschen Behauptungen, so etwas ist echt crazy ohne Schei*", ärgert sich der einstige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer auf Instagram. Er beruhigte seine besorgten Follower und stellte klar: "Ich hatte nie einen Unfall, und mir geht es gut."

Mit eindringlichen Worten wandte sich Umut an die Verbreiter des Gerüchts. Er forderte dazu auf, keine falschen Meldungen zu verbreiten, die unnötige Angst oder Sorge auslösen könnten. "Bitte hört auf, solche Sachen zu posten, die nicht stimmen, das geht gar nicht", betonte er und kritisierte die Verantwortlichen mit der Aussage: "Euer Kopf ist irgendwie durch, dass man so was postet." Bei seinen Fans, die ihn persönlich kontaktierten, bedankte er sich für ihre aufrichtige Sorge mit einem herzlichen "Küss' euer Herz".

Nicht nur Umut muss sich mit solchen Fake-News auseinandersetzen: Auch Jörn Schlönvoigt (39) wurde Opfer einer falschen Todesmeldung. Eine Facebook-Seite, die eigentlich Nachrichten rund um die Serie Gute Zeiten, schlechte Zeiten verbreitet, behauptete damals, der Schauspieler sei bei einem Flugzeugabsturz gestorben. Entsetzen und Angst machten sich in der Fangemeinde breit, bis Jörn persönlich auf Instagram Entwarnung gab. "Es geht mir gut, ihr Lieben", stellte der Serienliebling damals klar. Jörn zeigte sich jedoch wütend über den makabren Scherz. Er kündigte an, juristische Schritte gegen die Verfasser der Falschmeldung einzuleiten.

IMAGO / Gartner Umut Tekin, Realitystar

IMAGO / HMB-Media Umut Tekin, Realitystar

Getty Images Jörn Schlönvoigt, Schauspieler