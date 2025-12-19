Sebastian Ströbel hatte Unfall am Set von "Die Bergretter"

Sebastian Ströbel (48) hat sich bei den Dreharbeiten zu "Die Bergretter" verletzt – und zwar mitten im Einsatz für neue Folgen der ZDF-Erfolgsserie. In der NDR-Talkshow "DAS! Rote Sofa" erzählte der Schauspieler, was passiert ist: Bei einem Stunt im letzten Drehblock der kommenden Staffel brach er sich zwei Finger an der linken Hand, die Dreharbeiten wurden "kurz mal" unterbrochen und er musste operiert werden. Den noch immer krummen Finger hielt Sebastian sogar in die Kamera. "Jetzt habe ich ein Andenken an die Bergretter auf jeden Fall. Für elf Jahre ist das ok. Und wo gehobelt wird, fallen Späne", resümierte der Familienvater gelassen. Gedreht wird in alpinem Gelände, unter echten Bedingungen und mit Teamkollegen an seiner Seite, die sich auf ihn verlassen. Am Donnerstag läuft das Staffelfinale um 20.15 Uhr im ZDF.

Der TV-Star, der seit 2014 als Markus Kofler die Bergrettung anführt, ist bekannt dafür, vieles selbst zu machen – Abseilen am Heli, Kletterpassagen, Rettungseinsätze am Tau. "Man muss fit sein", betonte er bei "DAS! Rote Sofa" und erklärte, wie sehr ihm die körperliche Arbeit am Set, wo auch Laufstegschönheit Heidi Klum (52) schon wegen einer Gastrolle zugegen war, liegt: "Ich liebe es, da einfach reinzugehen und mich da reinzuschmeißen." Muskeln helfen, wenn es im Fels rau zugeht, sagte er, und machte klar, dass genau diese Nähe zur Action die Authentizität der Serie ausmacht. "Mich reizt am Extremen weniger die Gefahr als vielmehr die Kraft und Energie, die darin liegt", schwärmte er Ende Oktober im Gespräch mit der Agentur teleschau. Details zum Unfallhergang gab er nicht preis, wichtig sei ihm vor allem, dass in all den Jahren Schlimmeres ausgeblieben ist. Die 18. Staffel hat noch keinen Starttermin, doch durch die Operation wurden die neuen Folgen zwar gebremst, aber nicht gestoppt.

Abseits der Bergwelt sucht der Schauspieler immer wieder die Herausforderung in der Natur. Zuletzt reiste er für eine "Terra X"-Doku in die Arktis und verarbeitete die Erfahrungen in einem Buchprojekt. Wer Sebastian kennt, weiß: Die Mischung aus Abenteuerlust und Verantwortungsgefühl zieht sich durch sein Leben – als Familienmensch, der kalkuliert, und als Outdoor-Fan, der sich auf seine Vorbereitung verlässt. "Solche Momente, in denen ich in eine Art Überlebensmodus schalte, fordern mich, aber sie zeigen mir auch, was wirklich zählt", betonte der Sportler im Interview mit der Agentur teleschau. Er war sich der Risiken so bewusst, dass er im Rahmen der Vorbereitung auf seine Expedition in den hohen Norden ein Testament verfasst hatte, wie er spot on news verriet. Wenn er vom Dreh erzählt, klingt durch, wie sehr ihm die gemeinsame Arbeit, trotz Blessuren, am Herzen liegt: "Ich liebe meine Rolle und empfinde es als großes Geschenk – auch durch den Austausch mit den Menschen, die das genauso leben und schätzen."

Anzeige Anzeige

Sabine Finger Fotografie Sebastian Ströbel in "Die Bergretter"

Anzeige Anzeige

ZDF / Barbara Bauriedl Heidi Klum und Sebastian Strobel in "Die Bergretter"

Anzeige Anzeige

Instagram / sebastianstroebel_official Sebastian Ströbel in den Bergen