Annemarie Carpendale plant XXL-Patchwork-Weihnachten

Heiligabend steht vor der Tür: Annemarie Carpendale (48) hat in einem Interview mit Promiflash verraten, wie sie das Weihnachtsfest mit ihrer Familie verbringt. Die Moderatorin, die stets darauf bedacht ist, sich fit zu halten, bleibt ihrer entspannten Art treu und meidet unnötigen Stress. Gefeiert wird bei ihr zu Hause, und zwar im großen Kreis: ein echtes Patchwork-Weihnachten mit ihren Eltern, den Schwiegereltern – dazu gehören gleich zwei Schwiegermütter – und natürlich ihrem Mann Wayne Carpendale (48) und dem gemeinsamen Sohn. "Großes Patchwork-Weihnachten, alle kommen zu uns nach München", erklärte sie.

Bei den Vorbereitungen für das Fest lässt sich Annemarie, die ihre Fans stets an Privatem teilhaben lässt, nicht aus der Ruhe bringen, wie sie gegenüber Promiflash betonte. In der Küche sorgt Annemarie für eine einfache, aber beliebte Speisenauswahl. Statt aufwendiger Gerichte setzt sie auf Tradition: "Ich mache auch keinen komplizierten Gänsebraten oder sowas", gibt die taff-Moderatorin frei von der Leber weg zu. "Ich lasse mich eigentlich nicht stressen und mach da mein Raclette und meinen Salat und meine Lieblingssoße." Eine Sache freue sie bei der kulinarischen Planung besonders: "Keiner erwartet irgendwie das Megafest im Menü, sondern alle sind damit zufrieden, wie es ist – das ist am besten." Allerdings räumte Annemarie auch augenzwinkernd ein, dass es manchmal doch kleine Stolpersteine gibt: "Der Wayne stresst mich manchmal."

Bei ihren Fans punktet Annemarie stets mit ihrer Authentizität. Auch mit Kritik und starken Meinungen hält sie sich in der Öffentlichkeit nicht zurück. Den Hype um Eingriffe und radikale Schlankheitshelfer wie Ozempic bei Nichterkrankung sehe sie beispielsweise eher kritisch, wie sie im Gespräch mit Promiflash betonte. Sie selbst setze einfach auf einen ausgewogenen Lebensstil, wie sie im Interview mit der Agentur teleschau verriet. Schon seit 2009 ist sie mit dem Schauspieler Wayne Carpendale liiert und seit 2013 verheiratet. Gemeinsam haben sie einen Sohn, der 2018 zur Welt kam. Annemarie betonte, wie wichtig Zufriedenheit und Gelassenheit sind, um diese besondere Zeit des Jahres zu genießen – eine Haltung, die sicherlich nicht nur auf die Feiertage beschränkt ist.

Instagram / annie_carpendale Annemarie Carpendale, TV-Moderatorin

Instagram / annie_carpendale Annemarie, Wayne und Mads Carpendale

Instagram / annie_carpendale Annemarie und Wayne Carpendale im August 2024