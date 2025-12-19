Auch Natalia Dyer und Charlie Heatons Doubles sind ein Paar

Die Stranger Things-Stars Natalia Dyer (28) und Charlie Heaton (31) haben nicht nur vor der Kamera, sondern auch im echten Leben zueinandergefunden. Seit dem Ende der ersten Staffel sind die Schauspielerin und ihr Kollege ein Paar, was Fans der Serie mit Begeisterung verfolgen. Doch damit nicht genug: Auch ihre Doubles, Jessica Morgan Hill und Trevor Jenkins, fanden laut Moviepilot am Set zueinander. Als Jessica während der dritten Staffel als Stand-in für Natalia engagiert wurde, traf sie Trevor, der als Double für Charlie arbeitete. Inzwischen haben die beiden geheiratet und sorgen damit ebenfalls für romantische Schlagzeilen.

Die Fangemeinde zeigt sich auf Plattformen wie Instagram und Reddit begeistert und kommentiert fleißig die Verbindungen zwischen den Serienstars und ihren Doubles. Doch dabei bleibt es nicht: Immer wieder tauchen Geschichten auf, die von weiteren Liebeskonstellationen berichten. Eine Nutzerin behauptet zum Beispiel, dass sich auch die spanischen Synchronsprecher von Natalia und Charlie ineinander verliebt hätten. Andere spekulative Beiträge erwähnen sogar französische und deutsche Sprecher. Obwohl keine dieser Erzählungen bestätigt werden konnte, ist die Faszination der Fans ungebrochen.

Natalia und Charlie teilen nicht nur ihren beruflichen Erfolg, sondern auch viele gemeinsame Momente hinter den Kulissen der beliebten Serie. Ihre eigene Beziehung halten die beiden jedoch weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus, was ihre Fans umso mehr in den Bann zieht. Mit ihrer Liebesgeschichte und den Geschichten über die um sie entstandenen Romanzen bleibt das "Stranger Things"-Universum auch außerhalb des Bildschirms ein Ort voller Magie.

Getty Images Natalia Dyer und Charlie Heaton im Januar 2020

Shannon Purser, Natalia Dyer und Charlie Heaton bei den MTV Movie & TV Awards 2017

Kirstin Sinclair/Getty Images for Burberry Natalia Dyer und Charlie Heaton