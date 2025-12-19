Nutella: So viel hat Pinar Sevim wegen Promihof zugelegt

Pinar Sevim hat einen ehrlichen Einblick in ihre Zeit bei der Realityshow Der Promihof gegeben. Im Interview mit Promiflash plauderte die TV-Bekanntheit offen über ihre Gewichtszunahme während der Sendung. Statt wie andere Kandidaten abzunehmen, habe sie drei Kilo zugenommen – und das hauptsächlich wegen ihrer Ernährung. "Es gab Momente, wo nichts passiert und du isst einfach die ganze Zeit", erzählte sie lachend. Besonders Naschereien wie Nutella machten es für Pinar schwer, den Appetit im Zaum zu halten. Die zusätzlichen Kilos sind auch nach der Show noch ein Thema. "Ich schaffe es nicht mehr. Ich bräuchte mal ein Format, wo man nichts zu essen bekommt, glaube ich", erklärte sie humorvoll.

Doch das Leben auf dem Hof war für Pinar nicht nur in kulinarischer Hinsicht eine Herausforderung. Die körperlichen Arbeiten seien für sie, wie sie zugab, anstrengend gewesen. "Ich bin leider ein Mensch, bei dem man sagen kann, dass ich mehr machen könnte", gestand sie offen im Promiflash-Interview. Dennoch packte sie aus Liebe zu den Tieren mit an und zeigte sich beeindruckt von den anderen Kandidaten, die schon oft frühmorgens aktiv waren – während sie noch Kraft sammeln musste. Glücksmomente brachte ihr daher vor allem das Wissen, dass die Tiere in sauberer Umgebung leben konnten – auch wenn sie nicht jeden Tag gleichermaßen fleißig war: "Wenn ich ganz ehrlich sein soll: Ich bin jetzt nicht Mrs. Doubtfire und fege durch die Wohnung. Das hat man auch beim Promihof gemerkt."

Während Pinar bei der Show mit einer Gewichtszunahme zu kämpfen hatte, erging es anderen Teilnehmern wie Giulia Siegel (51) genau umgekehrt. Die DJane berichtete, dass sie während ihrer Zeit auf dem Hof stark abgenommen habe und das Format eine regelrechte Herausforderung darstellte. Das Model verriet im Gespräch mit Promiflash: "Ich bin bei 'Der Promihof' mit 52 Kilo rausgegangen." Doch damit nicht genug – die Dreharbeiten weiterer Reality-TV-Shows in kurzer Zeit brachten Giulia körperlich an ihre Grenzen. "Also, ich habe gerade drei Formate gedreht und bin durch. Bin abgemagert. Ich bin so dünn wie noch nie. Ich muss dringend wieder zunehmen."

Pinar Sevim in "Der Promihof"

Pinar Sevim: Teilnehmerin bei "Der Promihof"

Giulia Siegel in "Der Promihof"