Oscars-Skandal: Diese Stars bleiben auf der Schwarzen Liste

Hollywoods glamouröseste Nacht, die Oscar-Verleihung, bleibt Jahr für Jahr ein Event, das international für Aufsehen sorgt. Doch nicht alle Stars der Filmwelt sind willkommen, wenn sich die Elite auf dem roten Teppich versammelt. Zum Schutz des Ansehens und der Sicherheit der Veranstaltung führt die Academy eine strenge "Blacklist" für Berühmtheiten, die sich in der Vergangenheit problematisch verhielten. Namen wie Richard Gere (76), Will Smith (57) und Harvey Weinstein (73) stehen als Beispiele dafür, wie rigoros die Regeln umgesetzt werden. Besonders Will wird 2026 bei der 98. Oscar-Verleihung fehlen. Nach der berüchtigten Ohrfeige gegen Comedian Chris Rock (60) im Jahr 2022 erhielt er eine zehnjährige Sperre, die noch andauert.

Diese Sperren haben unterschiedlichste Gründe. Richard etwa wurde für zwanzig Jahre ausgeschlossen, weil er 1993 seine Laudatio nutzte, um Chinas Tibet-Politik anzuprangern. Harvey und der einst gefeierte Komiker Bill Cosby (88), blieben nicht nur aufgrund von Kontroversen aus der Branche verschwunden, sondern wurden nach überwältigenden Missbrauchs- und Belästigungsvorwürfen lebenslang verbannt. Ebenso bekannt ist die dauerhafte Verbannung von Roman Polanski (92), die nach dessen Verurteilung wegen eines Vergehens gegen eine Minderjährige erfolgte.

Hinter den Schlagzeilen verbirgt sich aber oft die Geschichte persönlicher Überzeugungen oder schwerwiegender Verfehlungen. Gerade Richard, der mit seiner Unterstützung für Tibet international bekannt wurde, war nie bereit, seine Werte aus Rücksicht auf die Filmwelt zurückzunehmen. Seine Haltung ist ein Symbol für den Preis, den manch Prominenter zahlt, wenn er sich öffentlich gegen Missstände äußert. Das zeigt, dass das Weltgeschehen selbst in einer festlichen Nacht wie der Oscar-Verleihung eine unausweichliche Präsenz haben kann. Wills Ausraster hingegen bleibt ein Tiefpunkt seiner Karriere, der trotz aller Bemühungen, Wiedergutmachung zu leisten, weiterhin Schatten auf seinen bisherigen Erfolg wirft.

