Krebs im dritten Stadium: James Van Der Beek bleibt positiv

James Van Der Beek (48) hat Moderator Craig Melvin für die "Today"-Show ein längeres Interview gegeben. Die beiden haben darüber gesprochen, wie seine Krebserkrankung das Leben des Dawson's Creek-Stars drastisch verändert hat. Noch vor dem Release der Folge am Freitag postet Craig nun Fotos vom Dreh auf Instagram, die ihn gemeinsam mit James zeigen. Die beiden Männer stehen nebeneinander und strahlen von einem Ohr bis zum anderen. "Ich habe den Tag auf James Van Der Beeks Ranch in Texas verbracht. Draußen ist es bewölkt und trüb, aber James ist dieser Tage ein echter Sonnenschein", schreibt er dazu.

Craig lobt das Gespräch mit James als "erfrischend und inspirierend" – insbesondere, dass er trotz der harten Diagnose positiv bleiben kann. Im November 2024 hatte der sechsfache Vater öffentlich gemacht, an Darmkrebs zu leiden. Mit dem Verlauf des Interviews scheint Craig nun sehr zufrieden zu sein. "Wir haben darüber gesprochen, wo er auf seiner Reise steht, wie wichtig Krebsvorsorgeuntersuchungen sind und wie er Freude in seiner Familie und seinem Glauben findet", teasert er an.

Von Anfang an pflegt James einen außergewöhnlich positiven Umgang mit seiner Erkrankung. "Ich habe mich privat mit dieser Diagnose auseinandergesetzt und mit der Unterstützung meiner großartigen Familie Maßnahmen ergriffen, um das Problem zu beheben", erklärte er schon kurz nach der Bekanntgabe gegenüber People. Er betonte die Wichtigkeit, positiv gestimmt zu bleiben: "Es gibt Grund zum Optimismus, und ich fühle mich gut."

Anzeige Anzeige

Getty Images James Van Der Beek im April 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / craigmelvinnbc Craig Melvin und James Van Der Beek im Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images James Van Der Beek, Mai 2025