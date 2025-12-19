Pete Davidson und Elsie Hewitt sind erstmals Eltern geworden

Süße Baby-News aus New York: Pete Davidson (32) und Elsie Hewitt sind Eltern geworden – und das pünktlich zur Vorweihnachtszeit. Das Model teilte am Donnerstag auf Instagram die frohe Botschaft und zeigte dazu ein Foto, auf dem sie gemeinsam mit dem Comedian ihre Tochter im Arm hält. Das kleine Mädchen hört auf den Namen Scottie Rose Hewitt Davidson und erblickte am 12. Dezember 2025 das Licht der Welt. "Unser perfekter Engel ist da", schrieb Elsie zu der Aufnahme. Mit der Geburt krönt das Paar seine Liebesgeschichte, die Anfang des Jahres Fahrt aufgenommen hatte.

Schon vor der Geburt ihrer Tochter hatte der Comedian im Magazin People Einblicke in die Namenssuche gegeben. Damals erklärte Pete offen: "Wir wollten keinen schrillen Hollywood-Namen wie eine Farbe oder ein ausgefallenes Wort." Stattdessen entschieden sich die beiden ganz bewusst für einen bodenständigen und traditionellen Namen. "Namen wie Mikey, Johnny, Tommy, Mark oder Amy, Bridget, Maggie standen bei uns auf der Liste", verriet Pete. Beim zweiten Vornamen durfte es dann aber doch etwas kreativer werden, wie der Komiker hinzufügte.

Außerdem zeigte sich Pete in den letzten Wochen als echter Vollblut-Papa in spe: Gemeinsam mit eBay baute er den "Dad-Van" – ein Familienauto mit Wickelstation, Mini-Kühlschrank und VHS-Player für nostalgische Filmabende. Ein zweiter Van wurde sogar zugunsten der Organisation Answer the Call versteigert, die Familien von verstorbenen Ersthelfern unterstützt. Die Auktion lief noch bis zum 19. Dezember und eBay versprach, die Erlöse bis zu einem Betrag von 43.000 Euro zu verdoppeln.

Anzeige Anzeige

Instagram / elsie Pete Davidson und Elsie Hewitt mit ihrer Tochter Scottie Rose, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / elsie Elsie Hewitt und Pete Davidson mit ihrem Neugeborenen

Anzeige Anzeige

Instagram / elsie Neupapa Pete Davidson mit seinem Baby