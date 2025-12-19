Ethan Hawke zeigt Reue über Tochter Mayas harte Kindheit

Ethan Hawkes (55) Tochter Maya (27) hatte es nicht immer leicht. Dieses Geständnis macht der Schauspieler nun im Gespräch mit Sydney Sweeney (28) im Rahmen der "Actors on Actors"-Reihe von Variety. "Es gab viele Dinge in ihrer Kindheit, die wirklich sehr, sehr schwer und kompliziert waren, und Dinge, die ich für sie bedauere", gab der Ex-Mann von Uma Thurman (55) zu. Zwar verriet der Hollywoodstar keine Details zu den damaligen Problemen, doch er machte deutlich, dass Kunst immer eine Stütze für seine Tochter war: "Das war ihr Safe Place."

Dadurch war Ethan schnell klar, dass Maya die kreative Ader ihrer Eltern geerbt haben musste. "Als sie etwa vier Jahre alt war, wusste ich schon, dass sie Künstlerin werden würde. Und ich wusste, dass sie eine sehr gute Künstlerin werden würde", schwärmte der 55-Jährige im Interview. Auch ihre Gedanken beeindruckten den Hollywoodstar schon in jungen Jahren. Als die spätere Stranger Things-Bekanntheit gerade einmal 13 Jahre alt war, sei sie von einer Lehrerin gefragt worden, ob sie glücklich sei. Daraufhin habe Maya geantwortet: "Bin ich glücklich? Nein. Aber ich strebe auch nicht danach, glücklich zu sein."

Heute ist Maya nicht nur als Schauspielerin in Erfolgsprojekten wie "Stranger Things" oder "Once Upon a Time in Hollywood" bekannt, sondern auch als Musikerin und Malerin aktiv. Gegenüber Autre verriet sie vor einigen Wochen, dass die Filme ihres Vaters sie letztendlich dazu brachten, in die Schauspielbranche einzusteigen. Besonders beeindruckt war sie von seinen Auftritten in "The Winter's Tale" an der Seite von Rebecca Hall (43) sowie in "The Merchant of Venice" und "As You Like It" mit Lily Rabe (43).

Getty Images Ethan Hawke und Maya Hawke, April 2024

Instagram / rossduffer Maya Hawke und Joe Keery am "Stranger Things"-Set

Instagram / maya_hawke Maya Hawke, Schauspielerin und Musikerin