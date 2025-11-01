Baseball-Star Yoervis Medina stirbt an Herzinfarkt im Auto

Yoervis Medina (†37) ist durch einen tragischen Zwischenfall ums Leben gekommen. Wie der lokale Radiosender Radio America berichtet, starb der ehemalige Profi-Baseballer am Donnerstagabend in seiner Heimat Naguanagua, Venezuela. Er soll während der Autofahrt einen Herzinfarkt erlitten haben. Da er die Kontrolle über das Fahrzeug verlor, raste dieses auf den Parkplatz eines naheliegenden Einkaufszentrums, wo es in mehrere parkende Autos fuhr und schließlich zum Stehen kam. Weitere Verletzte wurden bisher wohl nicht gemeldet. Details zu Yoervis' Ableben sind derweil ebenfalls nicht bekannt. Der Sportler wurde nur 37 Jahre alt.

Während Fans im Netz um Yoervis' frühen Tod trauern, meldete sich auch eines seiner ehemaligen Baseball-Teams, die Seattle Mariners, auf X zu Wort. "Wir sind traurig über den Tod des ehemaligen Mariners-Pitchers Yoervis Medina. Wir sprechen seiner Familie und seinen Freunden unser tiefstes Beileid aus", heißt es in dem Post, in dem auch ein altes Team-Portrait geteilt wurde. Auch das Minor-League-Team Everett AquaSox, ein Tochterunternehmen der Mariners, verabschiedete den Spieler: "Traurige Nachrichten aus Venezuela: Der ehemalige AquaSox-Pitcher Yoervis Medina ist im Alter von 37 Jahren verstorben. [...] Ruhe in Frieden." Die Familie des gebürtigen Venezolaners verzichtete bisher auf ein offizielles Statement.

Yoervis' Karriere im Profi-Baseball begann 2005 mit einem Vertrag als Amateur-Free-Agent bei den Mariners. Acht Jahre verbrachte er in der Organisation, 2010 stand er als Pitcher für die AquaSox auf dem Spielfeld. 2013 feierte er dann sein Debüt in Seattle in der Mitte der Saison. Drei Saisons spielte er für das Team aus dem Norden der USA, bevor er weiterzog. Die nächste Station waren die Chicago Cubs. Für diese kam er aber nur rund fünfmal zum Einsatz und verließ sie schließlich, als die Pittsburgh Pirates ihn übernahmen. Die Pirates verkauften Yoervis an die Philadelphia Phillies weiter, die ihn schließlich 2016 entließen. In die Major League Baseball kehrte er nicht wieder zurück.

Getty Images Yoervis Medina, ehemaliger MLB-Star

Getty Images Yoervis Medina am 14. April 2014

Getty Images Yoervis Medina, Sportler