Filmreifes Leben: Milla Jovovich feiert ihren 50. Geburtstag

Milla Jovovich (50) feiert heute in Los Angeles ihren 50. Geburtstag – und blickt auf ein Leben zurück, das sich wie ein Hollywood-Drehbuch liest. Die in Kiew geborene Schauspielerin und frühere Mode-Sensation wurde 1997 als Leeloo im Kultfilm "Das fünfte Element" schlagartig zum Star, an der Seite von Bruce Willis (70) als Korben Dallas. Wie die Zeitschrift Bunte berichtet, entdeckte Regisseur Luc Besson (66) sie damals für die ikonische Rolle mit den orangefarbenen Haaren, die ihr Film- und Privatleben gleichermaßen veränderte. Auch mit 50 steht sie noch vor der Kamera: Neue Projekte wie "Twilight of the Dead" und der bereits abgedrehte Thriller "Midnight" zeigen, dass die Leeloo-Darstellerin längst nicht am Ende ihrer kreativen Reise angekommen ist.

Dabei begann Millas Karriere weit vor ihrem Sci-Fi-Durchbruch. Nach der Übersiedlung von der damaligen Sowjetunion über London in die USA startete sie als Teenager eine Musikkarriere, schrieb mit 15 ihr erstes Album "The Divine Comedy" und nahm es kurz darauf bei EMI auf. Parallel wurde sie zum internationalen Model-Liebling von Marken wie Dior, Armani, Versace und Prada – ihre eisblauen Augen wurden zum Markenzeichen der Branche. In den 90ern sammelte sie Schauspielerfahrung in Filmen wie "Rückkehr zur blauen Lagune" und "Chaplin", bevor "Das fünfte Element" alles veränderte. Nach der kurzen Ehe mit Luc Besson folgte ab 2002 das nächste Regisseur-Muse-Kapitel: Am Set der Videospielverfilmung "Resident Evil" verliebte sie sich in Paul W. S. Anderson, 2003 folgte die Verlobung, 2009 die Hochzeit. Gemeinsam drehten beide mehrere Teile der Reihe sowie 2025 den Fantasy-Streifen "In the Lost Lands", der an den Kinokassen allerdings floppte. Neben Film und Mode versuchte sich Milla auch als Designerin mit ihrem eigenen Label Jovovich-Hawk, beendete das Projekt aber nach vier Jahren.

Wie sie sich selbst sieht, machte Milla in Interviews mehrfach deutlich. "Ich bin eine Künstlerin. Ich bin niemand, der mit Versandkosten und Steuern umgehen kann", sagte sie rückblickend zu ihrem kurzen Ausflug ins Modebusiness und grenzte sich damit von der harten Zahlenwelt der Industrie ab. Für die Schauspielerin steht das Kreative im Vordergrund – ob Musik, Film, Model-Jobs oder Mode, sie suchte immer nach Ausdrucksformen statt nach Strukturen. In Interviews sprach sie offen über ihre Depressionen und zeigte damit eine private, verletzliche Seite, die viele Fans noch einmal anders berührte. Abseits des Rampenlichts konzentriert sich Milla heute stark auf ihr Familienleben mit Paul und den drei Töchtern. Freunde schildern sie als jemanden, der zwischen Dreharbeiten, Homeschooling-Phasen und Reisen immer wieder versucht, einen normalen Alltag zu schaffen – ein Kontrast zu den futuristischen Welten, in denen sie auf der Leinwand zur Ikone wurde.

Getty Images Milla Jovovich auf der Gorby 80 Gala, London

Andreas Rentz/Getty Images Schauspielerin Milla Jovovich beim Filmfestival in Cannes, 2019

Instagram / millajovovich Milla Jovovich und ihr Ehemann Paul W.S. Anderson, August 2025