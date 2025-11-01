"The Missing"-Darsteller Tchéky Karyo stirbt mit 72 Jahren

Als Schauspieler wurde Tchéky Karyo vor allem dank seiner Rollen in Blockbustern wie "James Bond 007 – GoldenEye" bekannt. Nun ist der türkisch-französische Filmstar mit 72 Jahren verstorben. Das bestätigt sein Agent am Freitag in einem Statement, das unter anderem The Mirror vorliegt: "Valérie Keruzoré, seine Frau, und ihre Kinder sind zutiefst traurig, den Tod von Tchéky Karyo bekannt zu geben. Er erlag am Freitag, dem 31. Oktober 2025, seinem Krebsleiden." Bisher ist nicht bekannt, an welcher Art Krebs Tchéky litt, allerdings soll er bereits seit Längerem gegen die hartnäckige Krankheit angekämpft haben.

Tchéky wurde einem größeren Publikum vor allem als russischer Verteidigungsminister Dmitri Mishkin in "GoldenEye" 1995 bekannt. Gleichzeitig begeisterte er aber auch in der britischen Crime-Serie "The Missing" als Detective Julien Baptiste. Diese Rolle spielte er auch in dem Spin-off "Baptiste". Nach seinem Ableben meldete sich bereits die Direktorin von BBC Drama, unter der die Show entstanden ist, zu Wort: "Wir sind sehr traurig über den Tod von Tchéky Karyo. Er war ein brillanter und sehr beliebter Schauspieler und die Zuschauer der BBC werden ihn für seine Rollen in 'The Missing', 'Baptiste' und zuletzt 'Boat Story' in guter Erinnerung behalten."

Seine Karriere begann Tchéky in den 80er-Jahren im französischen Kino. 1983 wurde er bereits für eine Auszeichnung des französischen Filmpreises César als bester Nachwuchsschauspieler für den Film "La Balance – Der Verrat" nominiert. Seinen internationalen Durchbruch feierte der Charakterdarsteller dank des Agententhrillers "Nikita" von Regie-Ikone Luc Besson (66). Allerdings scheint seine Rolle in "The Missing" für Tchéky eine besondere Bedeutung gehabt zu haben. Als er 2019 nach seinem Ausstieg sein eigenes Spin-off bekam, fühlte er sich geehrt, wie er gegenüber Daily Mail erklärte: "Ich habe das nicht erwartet, aber es schmeichelt mir. Dadurch fühle ich mich wieder jung."

Anzeige Anzeige

Getty Images Tchéky Karyo bei der Lumière-Preisverleihung während des 13. Festival Lumière in Lyon

Anzeige Anzeige

Getty Images Tchéky Karyo beim Photocall zu „Possessions“ beim Festival de la Fiction in Paris, September 2020

Anzeige Anzeige

Getty Images Tchéky Karyo bei der Premiere von „The Killer“ im Pathé Palace in Paris, 2024

Anzeige