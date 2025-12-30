Schon wieder: Der Graf stürzt erneut bei Bühnenauftritt

Erst im November stürzte Der Graf bei einem Konzert. Nun ist es wieder passiert. Bei einem Konzert in Oberhausen stürzt der Sänger von Unheilig erneut von der Bühne und zog sich einen Muskelfaserriss in der linken Wade zu. Wie Bild berichtet, konnte Der Graf gerade einmal fünf Songs spielen, bis er unterbrechen musste. "Ich glaube, ich habe mir eine Sehne gerissen. Irgendwie mache ich immer solche Dinge", scherzte der Musiker noch, bevor er die Bühne verließ. Rund zehn Minuten dauerte die Unterbrechung – offenbar ließ er sich hinter der Bühne durchchecken. Danach ging es weiter, als sei nichts gewesen. Die Aufklärung folgte erst später.

Auf dem Instagram-Kanal von Unheilig wurde ein Video gepostet, das den Grafen auf einem Bein hopsend und mit dem Gitarristen rockend zeigt. "Bei der heutigen Liveshow in Oberhausen zog sich Der Graf einen Muskelfaserriss zu. Nach kurzer Behandlung konnte das Konzert weitergeführt werden. Einen riesigen Dank an alle helfenden Hände und alle, die vor Ort waren, für die großartige Unterstützung: 'Ihr habt mich heute durch das Konzert getragen'", heißt es in dem Statement. Mit einem Augenzwinkern schreibt die Rockband zu dem Video: "POV: Auch der Muskelfaserriss hält dich nicht auf."

Nicht das erste Mal, dass Der Graf für einen Schreckmoment bei einem Konzert sorgt. Mitte November spielt Unheilig in Leipzig. Mitten in einer Performance stolpert der 55-Jährige über einen Lautsprecher und stürzte mit dem Kopf vorweg über den Bühnenrand. Der nächste Halt war das Krankenhaus. Im Interview mit Bild erklärte er: "Es geht mir überraschend gut. Ich muss wohl einen Schutzengel gehabt haben, denn dieser Sturz hätte weitaus schlimmer ausgehen können. Ich bin gleich nach dem Auftritt in die Klinik gefahren worden und wurde dort komplett durchgecheckt und geröntgt." Bleibende Schäden gebe es nicht.

Getty Images Unheilig bei der 31. José Carreras Gala in Leipzig, Dezember 2025

Imago Der Graf von Unheilig im September 2025 bei der Verleihung der Goldenen Henne in Leipzig

Getty Images Der Graf von Unheilig, Oktober 2010

