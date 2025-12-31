Paul Bettany rettete Karriere mit Marvel-Rolle als Vision

Paul Bettany (54), bekannt für seine Rolle als Vision im Marvel-Universum, hat enthüllt, dass er einst glaubte, seine Karriere sei beendet. Ein nicht namentlich genannter Produzent hatte ihm mit harschen Worten prophezeit, er werde nie wieder Arbeit in Hollywood finden, da er aufgrund der Geburt seines Sohnes ein Filmangebot abgelehnt hatte. "Ich glaube, das hat ihn wirklich aufgebracht", erzählte Paul im Gespräch mit BBC Radio 2.

Kurz darauf erhielt er jedoch einen Anruf von Avengers-Regisseur Joss Whedon (61), der ihm die Rolle des Vision anbot. "Ich habe natürlich sofort Ja gesagt", erinnerte sich der Schauspieler. Paul hatte den Produzenten, der ihn damals abschreiben wollte, nie persönlich konfrontiert. Stattdessen gestand er, lediglich das Gebäude, in dem das Zusammentreffen stattfand, nach der frohen Wendung wütend angeschrien zu haben.

Die Rolle des Vision führte Paul, der aus Filmen wie "A Beautiful Mind" und "The Da Vinci Code" bekannt ist, nicht nur zu großem Ruhm, sondern festigte auch seinen Status innerhalb des milliardenschweren Marvel Cinematic Universe. Nachdem sein Charakter in "Avengers: Infinity War" durch Thanos' Hand ein tragisches Ende fand, kehrte er mehrfach zurück. Zunächst in der gefeierten Disney+-Serie "WandaVision" und bald wieder in der Serie "VisionQuest", die 2026 erscheinen soll.

Anzeige Anzeige

Getty Images Paul Bettany, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Joss Whedon, Produzent

Anzeige Anzeige

CapitalPictures / Action Press Paul Bettany und Elizabeth Olsen in "WandaVision"

Anzeige