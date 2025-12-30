Enkelin von John F. Kennedy mit 35 Jahren an Krebs gestorben

Tatiana Schlossberg entstammt einer sehr berühmten Familie: Sie ist die Enkelin von John F. (†46) und Jackie Kennedy (†64). Doch nun gibt es traurige Neuigkeiten, denn sie ist mit nur 35 Jahren verstorben. Das bestätigt ein Instagram-Post der JFK Library Foundation stellvertretend für Tatianas Familie. "Unsere wunderschöne Tatiana ist heute Morgen verstorben. Sie wird immer in unseren Herzen bleiben", heißt es in dem Statement, das von ihren Angehörigen unterzeichnet wurde. Genaue Details zum Tod der Schriftstellerin sind noch nicht bekannt, aber sie litt zuvor an einer akuten myeloischen Leukämie.

Im November 2025 schrieb Tatiana ein Essay für The New Yorker, in dem sie ihre Krankheit öffentlich machte. Die Ärzte hätten die Leukämie nach der Geburt ihrer Tochter erkannt. Die Diagnose habe sie zunächst in eine Art Schockstarre versetzt: "Ich konnte nicht glauben, dass sie über mich sprachen. Ich war am Tag zuvor, im neunten Monat schwanger, eine Meile im Schwimmbad geschwommen. Ich war nicht krank. Ich fühlte mich nicht krank. Ich war eigentlich eine der gesündesten Personen, die ich kannte." Dennoch begann damit eine anstrengende Chemotherapie und auch eine Knochenmarktransplantation sei notwendig gewesen. Allerdings deutete Tatiana an, dass ihre Erkrankung nicht heilbar sei.

In der Zeit der Behandlung sei Tatianas Familie eine der wichtigsten Stützen gewesen. Neben ihren Geschwistern hätten vor allem ihre Eltern sie sehr unterstützt. Für die Knochenmarkspende ließen sich alle testen. Ihre Mutter Caroline ist die Tochter von John F. Kennedy – sie erlebte seinen tragischen Tod durch einen Schuss in Houston mit gerade einmal sechs Jahren. Etwa 30 Jahre später starb ihr Bruder John F. Kennedy Jr. (†38) bei einem Flugzeugabsturz. Tatiana habe sich nun schlecht gefühlt, ihrer Mutter noch mehr Schmerz zuzufügen: "Mein ganzes Leben lang habe ich versucht, brav zu sein, eine gute Schülerin, eine gute Schwester und eine gute Tochter zu sein, meine Mutter zu beschützen und sie niemals zu verärgern oder wütend zu machen. Jetzt habe ich ihrem Leben, dem Leben meiner Familie, eine neue Tragödie hinzugefügt, und ich kann nichts tun, um das zu verhindern."

Getty Images Tatiana Schlossberg spricht bei einer Gedenkfeier in Runnymede zum 50. Jahrestag der Ermordung von John F. Kennedy

Getty Images Tatiana Schlossberg legt in Runnymede einen Kranz zum 50. Todestag von John F. Kennedy nieder

Imago Tatiana Schlossberg präsentiert ihr Buch "Inconspicuous Consumption" bei einer Lesung und Signierstunde in East Hampton

