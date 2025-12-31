Verwandt mit Bully Herbig? Harriet Herbig-Matten klärt auf

Harriet Herbig-Matten (22) sorgt mit ihrem Nachnamen für Gesprächsstoff: Die Schauspielerin, die in der neuen ARD-Serie "Schwarzes Gold" die Hauptrolle spielt und zuvor mit dem Prime Video-Hit Maxton Hall durchstartete, wird seit einiger Zeit mit einer ganz bestimmten Frage konfrontiert. Ist sie mit Kultregisseur Michael "Bully" Herbig (57) verwandt, der durch Filme wie "Der Schuh des Manitu" bekannt wurde? Die Gerüchteküche brodelte vor allem im Netz, wo Fans über ein geheimes Familienband spekulierten und Harriet zur "heimlichen Bully-Tochter" erklärten.

Diese Gerüchte wurden nun von beiden Seiten aus der Welt geschafft. Harriet nutzte schon kurz nach dem Start von "Maxton Hall" die Chance, um die Namensfrage direkt anzusprechen. In einem Video auf dem YouTube-Kanal von Prime Video Deutschland beantwortete sie Fanfragen und sagte klar: "Nein, tatsächlich bin ich nicht die Tochter oder irgendwie verwandt mit 'Bully' Herbig."

Bei der Bambi-Verleihung am 13. November 2025, die live bei Amazon Prime Video zu sehen war, griff dann auch Bully selbst das Thema auf. Nachdem er den Ehrenpreis der Jury entgegengenommen hatte, wurde er "ganz kurz mal privat" und sagte augenzwinkernd: "Es gibt diese sensationelle Serie, 'Maxton Hall'. Geht international komplett durch die Decke. Mit einer bezaubernden Hauptdarstellerin, Harriet Herbig-Matten. Ich möchte an dieser Stelle sagen – es kommt überraschend – es ist nicht meine Tochter."

Collage: Getty Images, IMAGO / Panama Pictures Collage: Harriet Herbig-Matten und Michael "Bully" Herbig

Stephan Rabold/Amazon MGM Studios Damian Hardung und Harriet Herbig-Matten in "Maxton Hall", Staffel zwei

Imago Michael "Bully" Herbig bei der Bambi-Verleihung, München 2025