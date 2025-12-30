Nicht nur Spielerfrau: Simone Biles fotografiert bei der NFL

Ihrem Job als NFL-Spielerfrau wird Simone Biles (28) als Gattin von Jonathan Owens (30) bereits bestens gerecht. Aber offenbar will die Turnerin mehr tun, als nur an der Seitenlinie anzufeuern. Vergangenen Sonntag nahm sie an der Aktion NFL Celebrity Photographer Series teil, bei der Promis den Job der Fotografen bei den Footballspielen übernehmen. Das Ergebnis ist auf dem offiziellen Instagram-Profil der Liga zu sehen. In ihrer eigenen Story zeigt Simone sich stolz in der Aufmachung des Live Content Correspondents Teams beim Spiel der Chicago Bears gegen die San Francisco 49ers mit den Worten: "Neuer Job in Sicht."

Bei den Spielen ihres Mannes ist Simone aber auch ohne neuen Job regelmäßig zu Gast. Und dabei versteckt sie nicht, wem ihre Aufmerksamkeit gilt. In der Vergangenheit wurde sie dabei richtig kreativ und trug beispielsweise eine Jacke mit dem Aufdruck Owens oder einen Rock mit der Rückennummer ihres Mannes, der 36, in den Farben der Bears. So wurden die Olympia-Siegerin und ihr Liebster eines der Traumpaare der NFL. Die beiden gaben sich 2023 nach etwa einem Jahr Verlobung das Jawort – sich gegenseitig unterstützen, tun sie aber schon seit Beginn ihrer Liebe. Während Simone regelmäßig am Spielfeldrand steht, feuerte Jonathan sie aber auch bei den Olympischen Spielen an.

Dabei steht Simone ihrem Ehemann in Sachen sportliche Erfolge in nichts nach. Sie selbst ist eine der erfolgreichsten Turnerinnen überhaupt. Bei den Olympischen Sommerspielen 2024 kehrte sie mit dem US-Turnteam mit einem beeindruckenden Medaillenspiegel nach Hause – darunter drei Goldmedaillen und eine Silbermedaille in verschiedenen Disziplinen. Im Juli dieses Jahres durfte die 28-Jährige sogar den ESPY Award in der Kategorie "Beste Sportlerin: Frauensport" entgegennehmen. "Ich möchte den Menschen danken, die mich auf diesem Weg begleitet haben – meinen Teamkollegen, meinen Konkurrenten, meinen Trainern, meiner Familie und meinen Fans, die mich bei jedem Schritt aufrecht gehalten haben. Ohne euch alle würde ich jetzt nicht hier stehen", schwärmte sie laut People in ihrer Dankesrede.

Getty Images Simone Biles fotografiert am Spielfeldrand beim Spiel der 49ers gegen die Bears, Dezember 2025

Instagram / simonebiles Simone Biles und Jonathan Owens im September 2024

Getty Images Simone Biles bei den Olympischen Spielen in Paris 2024