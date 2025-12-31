Royals
Flirt im Forsthaus: Funkt es zwischen Yeliz Koc und Christo?

Flirt im Forsthaus: Funkt es zwischen Yeliz Koc und Christo?

- Pauline Merten
Lesezeit: 2 min

In Folge 14 von Forsthaus Rampensau Germany zeigt sich Yeliz Koc (32) mal von einer ganz anderen Seite. Die sonst eher zurückhaltende Influencerin scheint sich ein wenig Mut angetrunken zu haben – und außerdem Gefallen an Mitkandidat Chris Manazidis zu finden! Gemeinsam legen sie nicht nur ein romantisches Tänzchen hin, wenig später lässt sich Yeliz von dem Comedian auch noch in ein flirty Gespräch verwickeln.

Yeliz erzählt Christo von ihrem Traum, ein Haus zu kaufen – und der sichert ihr seine handwerkliche Unterstützung zu. "Egal wobei, ich bin am Start", verspricht der 39-Jährige. Er scheint obendrein ganz genau zu wissen, welche Art von Mann Yeliz an ihrer Seite braucht. "Zu dir passt ein Mann, der mit beiden Beinen im Leben steht, der sein Business im Griff hat, der es ernst mit dir meint", zählt er auf. Dilara Kruse, die die ganze Situation beobachtet, ist sich ebenfalls sicher, dass da die Funken fliegen. Zur späteren Stunde wird es dann sogar noch kuschelig: Christo legt sich prompt zu Yeliz ins Doppelbett und die beiden kuscheln miteinander. "Ich brauch manchmal einfach ein bisschen Liebe. Das tut gut, wenn da so ein großer Mann ist, der einen in den Arm nimmt", erklärt die alleinerziehende Mama.

Dem YouTube-Star scheint es in die Karten zu spielen, dass Yeliz nicht wie geplant in männlicher Begleitung ins Forsthaus eingezogen ist. Eigentlich hätte sie in dem Format nämlich gemeinsam mit ihrem Ex-Partner und Vater ihrer Tochter Jimi Blue Ochsenknecht (34) antreten sollen. Daraus wurde aber nichts, da bei Jimis Ankunft in Deutschland, wenige Tage vor Drehbeginn, die Handschellen klickten.

