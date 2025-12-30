Luke Evans ergattert seine erste Rolle in Broadway-Musical

Luke Evans (46) wird im Frühjahr 2026 erstmals auf einer Broadway-Bühne zu sehen sein. Der Schauspieler übernimmt die ikonische Rolle des Dr. Frank N. Furter in der Inszenierung von "The Rocky Horror Show", einer Produktion der Roundabout Theatre Company. Die Show läuft ab dem 26. März im legendären Studio 54 und endet am 21. Juni. Evans, der durch Filme wie "Die Schöne und das Biest" bekannt ist, sagte gegenüber dem Magazin People: "Ich habe immer vom Broadway geträumt, dachte aber nicht, dass ich das in Stilettos und Netzstrümpfen tun würde." Die Rolle fordert ihn heraus, aber er sei bereit, seinen eigenen, einzigartigen Frank-N-Furter auf die Bühne zu bringen.

Aktuell feilt der Schauspieler, der auch als Sänger erfolgreich ist, noch intensiv an seiner Version des verrückten Wissenschaftlers. Er verriet im Interview, dass er derzeit intensiv überlege, was er der Figur geben könne, was andere nicht konnten. Dabei will er sich klar von den früheren Stars der Rolle abheben – optisch, schauspielerisch und stimmlich. Besonders viel Spaß bereitet ihm offenbar ein Detail der Kostüme: die Absatzhöhe. Der "Die Schöne und das Biest"-Star, der etwa 1,85 Meter groß ist, hofft, dass die High Heels so hoch ausfallen, dass er auf der Bühne "über allen anderen thronen" und auf gut 1,93 Meter kommen kann. Inszeniert wird das Spektakel von Sam Pinkleton, der 2025 einen Tony Award für die Regie der Komödie "Oh, Mary!" erhielt und den Luke im Gespräch mit People als Visionär lobt. Die übrige Besetzung wird noch geheim gehalten, Tickets sind aber bereits erhältlich.

Luke Evans' Liebe zur Bühne ist ungebrochen. Erst vor Kurzem kehrte er nach 16 Jahren erstmals auf die Theaterbühne zurück, als er in der Londoner West End-Produktion von "Backstairs Billy" auftrat. Für den walisischen Schauspieler schließt sich mit dem Broadway-Debüt ein Kreis, da er seine Karriere ursprünglich auf der Musicalbühne in London begann, lange bevor er in Hollywood durchstartete. Neben seiner Schauspielkarriere pflegt der Star auch seine Leidenschaft für Musik und Mode, etwa mit seiner eigenen Marke BDXY, bei deren Event er auch über "The Rocky Horror Show" sprach. Seine Vorfreude, nun bald wieder auf einer Theaterbühne zu stehen, wirkt ansteckend, und die Fans dürfen gespannt sein, welche kreativen Überraschungen er für seine ikonische Rolle in petto haben wird.

Getty Images Luke Evans, Schauspieler

ActionPress Tim Curry (M.) in einer Szene aus "The Rocky Horror Picture Show", 1975

Getty Images Luke Evans im Mai 2019 in London