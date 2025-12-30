Tom Hiddleston bestätigt erstmals Geburt von Baby offiziell

Tom Hiddleston (44) und Zawe Ashton sollen im November zum zweiten Mal Eltern geworden sein. Bisher hielt das Schauspieler-Paar sich mit einer offiziellen Bestätigung zurück. Das ändert sich jetzt, denn in seiner Coverstory für GQ erwähnte Tom nun am Rande die Geburt seines zweiten Kindes, womit er diese gleichzeitig bestätigt. Ausgang seiner Äußerung war die Tatsache, dass der berichtende Journalist selbst kurz zuvor Onkel wurde und der Marvel-Star sich als Erstes nach dessen Schwester erkundigte. Immerhin kenne er die besondere Situation aufgrund der Geburt seines Babys selbst. Mehr Details gab er aber nicht preis. Die Ankunft des Kindes beschrieb Tom als "die schönste, tiefgreifendste, weltbewegendste und lebensverändernde Erfahrung".

Einige Wochen zuvor deutete Zawe die Geburt ihres Kindes bereits an, als sie in einem Instagram-Post über ihre postpartale Erholung sprach. Dabei lobte sie einen Job für Babyutensilien und zeigte sich selbst beim Shoppen von Kinderwagen und Co. "Heute habe ich beschlossen, einen Meilenstein in meiner Erholung nach der Geburt mit einem Besuch bei einer der Little-Village-Babybanken zu feiern, die sich das ganze Jahr über der Unterstützung von Familien widmen", meinte die Britin. In der Ruhephase nach der Entbindung habe sie viel darüber nachgedacht, wie viele Kinder in schlechten Lebensumständen groß werden müssen. So wollen diejenigen, die sich "unermüdlich für ihren Schutz einsetzen", unterstützen.

Grundsätzlich geben Tom und Zawe nur selten Details zu ihrem Privatleben preis. Auch gemeinsame Auftritte in der Öffentlichkeit sind nur selten. Die Geburten beider Kinder wurden nur durch Insider oder Andeutungen bestätigt. Parallel sollen die beiden bereits seit Längerem verlobt sein. Von einer Hochzeit war bisher keine Rede, wobei immer wieder das Gerücht die Runde machte, sie hätten heimlich geheiratet. Als Zawe im August zu Gast im BBC-Podcast "Miss Me?" war, erklärte sie, dass das nicht der Wahrheit entspreche. "Es ist nur, weil wir uns manchmal Mann und Frau nennen. Irgendwann fühlt sich 'Freund und Freundin' mit einem Kind und einem weiteren auf dem Weg einfach nicht mehr passend an", stellte die 41-Jährige klar.

Getty Images Tom Hiddleston, britischer Schauspieler

Getty Images Schauspielerpaar Tom Hiddleston und Zawe Ashton, Juni 2025

Getty Images Tom Hiddleston und Zawe Ashton