Neujahr mit Trauben und Meer: Promis verraten ihre Bräuche

Das neue Jahr zelebrieren viele mit speziellen Traditionen, viele davon sind mit guten Vorsätzen und Wünschen verbunden. Das gilt natürlich auch für die Stars. Je nach Nationalität haben die Promis unterschiedliche Bräuche, die sie ihren Fans im Netz oder TV auch näherbringen. So zum Beispiel Rosalía (33). Der Popstar zeigte den Fans in einem TikTok-Video, wie in ihrer Heimat Spanien zum Jahreswechsel um Mitternacht zwölf Trauben gegessen werden – auf jeden Glockenschlag eine, und jede davon steht für die guten Wünsche für das kommende Jahr. Als Schotte hat auch James McAvoy (46) eine Tradition, die Glück bringen soll. Zu Gast in der Show "Late Night with Seth Meyers" erzählt er vom "First Footing". Dabei geht es darum, dass die erste Person, die nach Mitternacht als Erstes über die Türschwelle tritt, Glück bringt, wenn sie ein kleines Geschenk dabei hat. In seiner Familie sei immer jemand vor Mitternacht vor die Tür geschickt worden, um dann als Erstes ins Haus zu kommen.

In Lateinamerika haben die Menschen ebenfalls einen Brauch, der alle Negativität des vorherigen Jahres zurücklassen soll. Salma Hayek (59) ist gebürtige Mexikanerin und erzählte in einem Red-Carpet-Interview mit AP, wie in ihrer Familie das neue Jahr begangen wird. "Es gibt eine Tradition, [...] bei der in meiner Heimat an Neujahr eine Puppe gebastelt wird und die Menschen stopfen sie mit Feuerwerk. Um Mitternacht macht die ganze Stadt draußen einen Wettbewerb, denn alle verbrennen die alte Puppe, die das alte Jahr repräsentiert. Ich erinnere mich gut an diese Tradition, weil es so laut und beängstigend war. Aber ich erinnere mich mit einem Lächeln im Herzen daran", erinnerte die Schauspielerin sich. Dabei handelt es sich um die sogenannte "Año Viejo"-Puppe, mit der die Sorgen der Vergangenheit verbrannt werden sollen.

Silvester ist auch in den USA ein großes Thema. Symbolisiert wird der Jahreswechsel hier wohl vor allem durch den sogenannten "Ball Drop" am New Yorker Times Square. Das Herablassen der riesigen Kristallkugel beim Countdown bis Mitternacht wird bereits seit Jahren mit einer großen Show begleitet. In der Regel treten große Stars wie Mariah Carey (56) auf und unterhalten eine gewaltige Menschenmenge mit Musik. Berichten von ABC zufolge sind dieses Jahr Auftritte von Chappell Roan (27), Pitbull (44) und dem Trio Ejae, Audrey Nuna und Rei Ami, die die Stimmen der animierten K-Pop-Girlgroup Huntr/x aus "KPop Demon Hunters" bilden, geplant.

Michael Tran/Afp via Getty Images, Vittorio Zunino Celotto/Getty Images Collage: Rosalía und James McAvoy

Getty Images Salma Hayek im Mai 2025 in Cannes

Getty Images Mariah Carey an Silvester 2017 am Times Square in New York City