Schon sehr bald: Edith Stehfest will mit OnlyFans starten

Edith Stehfest (30) wagt einen neuen Schritt in ihrer Karriere und kündigt den Start eines eigenen OnlyFans-Kanals an. In ihrer Instagram-Story verriet die Schauspielerin und Reality-TV-Darstellerin, dass sie den Kanal schon sehr bald starten will. "Ich bekomme ganz viele Nachfragen von euch. 'Edith, was ist eigentlich mit dem OnlyFans-Content?' Der wird gemacht. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir zu Neujahr, vielleicht sogar zum 1. Januar schon mit dem Kanal starten können", teasert sie vielversprechend an.

OnlyFans ist besonders für exklusiven Content bekannt, der oft kostenpflichtig abgerufen werden kann. Edith scheint eine besondere Verbindung zu ihren Fans zu haben und zeigt sich dankbar für die zahlreichen positiven Nachrichten, die sie zu ihrer Entscheidung erhielt: "Ich bin so krass überrascht und so dankbar, was ihr für mega Kommentare und für Nachrichten schreibt zu dem Thema, weil es alle einfach total verstanden haben, dass es gar nicht um irgendwelches billiges Darstellen geht, sondern um ehrlichen, superschönen exklusiven Content." Die genaue Ausgestaltung ihrer Inhalte verriet sie aber noch nicht.

Für Edith ist der Schritt auch persönlich ein Meilenstein. Die Schauspielerin hatte in der Vergangenheit bereits scherzhaft angedeutet, dass sie sich früher nie an ein Projekt wie OnlyFans herangewagt hätte – vielleicht auch wegen ihres damaligen Partners. Nach ihrem privaten Neustart äußerte sie nun mehrfach den Wunsch, freier zu entscheiden, wie und wo sie sich präsentiert.

