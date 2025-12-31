Prinz Harry offen: So verändert sich das Leben mit Kindern

Prinz Harry (41) hat in London ganz offen über das Elternsein gesprochen und dabei emotionale Einblicke gegeben. Bei den WellChild Awards im Royal Lancaster Hotel erzählte der Herzog von Sussex im Gespräch mit dem Magazin Hello, wie sehr Kinder das Leben verändern. "Ich glaube, sobald man selbst Eltern wird, ändert sich alles", sagte er. Er war ohne Herzogin Meghan (44) angereist, traf vor Ort junge Preisträgerinnen und Preisträger sowie deren Familien und überreichte der sechsjährigen Esmée McGlinchey den Preis als Inspirational Child 4-6. Es war sein erster öffentlicher Auftritt im Vereinigten Königreich seit April, eingebettet in mehrere Charity-Termine in der Hauptstadt.

Der Royal begleitet WellChild, die nationale Organisation für schwerkranke Kinder, seit 17 Jahren als Schirmherr und hob bei der Gala die Ausgezeichneten hervor: Sie seien ein "Leuchtfeuer der Hoffnung und Inspiration", sagte Harry auf der Bühne. "Ihr seid der Grund, warum wir hier zusammenkommen. Kämpft weiter. Lächelt weiter." Zuvor erinnerte er sich im Interview an einen besonders rührenden Moment: 2018 habe er bei den Awards Tränen zurückgehalten, als er und Herzogin Meghan ihr erstes Kind erwarteten. "Da hat es mich wirklich getroffen", sagte er und fügte dankbar hinzu: "Ich bin so dankbar, gesunde Kinder zu haben." Zum Auftakt seiner UK-Reise hatte Harry bereits der verstorbenen Queen Elizabeth gedacht und am dritten Jahrestag ihres Todes Blumen an ihrer Ruhestätte in der St. George’s Chapel in Windsor niedergelegt.

Abseits des Scheinwerferlichts bleibt für Harry vieles familiär geprägt. Mit Meghan lebt der Herzog in Kalifornien, gemeinsam ziehen die beiden Sohn Archie und Tochter Lilibet groß. Freunde erzählen, dass der Royal auf Reisen gern kleine Routinen beibehält, um die Nähe zu Hause zu halten: Videoanrufe vor dem Schlafengehen gehören dazu, ebenso kurze Updates aus dem Alltag. Meghan, die Schauspielerin und zweifache Mutter, gilt in ihrem Umfeld als Organisatorin der Familienlogistik, während Harry bei Terminen wie WellChild oft von Begegnungen mit Kindern erzählt, die ihn besonders berühren. Wenn er von ihnen spricht, fällt häufig das Wort "Dankbarkeit"; vor allem, wenn es um die eigenen zwei geht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry spricht bei den WellChild Awards in London, 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Prince Harry spielt bei den WellChild Awards 2025 mit Gwen Foster mit Luftballon-Schwertern

Anzeige Anzeige

Instagram / meghan Herzogin Meghan mit ihrer Familie