Nach Leihmutterschaft: Tara Lipinski wünscht sich Nachwuchs

Tara Lipinski (43) genießt ihr Mutterglück in vollen Zügen. Die ehemalige Eiskunstläuferin, die 1998 als jüngste Olympiasiegerin im Einzellauf Geschichte schrieb, begrüßte ihre Tochter Georgie im Oktober 2023, geboren durch eine Leihmutter. "Jeden Tag bin ich so dankbar, dass sie in meinem Leben ist", verriet Tara kürzlich gegenüber OK Magazine. Doch die 43-Jährige und ihr Mann Todd Kapostasy möchten ihre Familie weiter vergrößern. Trotz eines langwierigen Weges zur Erfüllung ihres Kinderwunsches geben die beiden die Hoffnung auf weiteren Nachwuchs nicht auf, wie Tara nun im Rahmen des Kongresses der "American Society for Reproductive Medicine" erzählte.

Dort sprach die Sportlerin offen über ihre jahrelangen Fruchtbarkeitsprobleme, die sie durch mehr als 24 Eingriffe, Fehlgeburten und unzählige Herausforderungen führten. Mit ihrer Teilnahme am Panel von Fertility Out Loud setzt sie sich dafür ein, Betroffene durch Austausch und sachkundige Informationen zu unterstützen. Sie betonte, wie essenziell Resilienz auf ihrem Weg zur Mutterschaft war: "Ich hoffe, meine Geschichte inspiriert andere, ihre eigene Reise nicht aufzugeben." Während Tara sich auf die Zukunft freut, genießt sie jeden Moment mit ihrer aufgeweckten Tochter Georgie, die sie liebevoll als "spitfire" beschreibt. Besonders das gemeinsame Schlittschuhlaufen, das schon lange Teil von Taras Lebensweg ist, bereitet beiden große Freude.

Neben ihrer Karriere widmete Tara sich bereits seit einiger Zeit dem Wunsch nach einer eigenen Familie. Ihr Weg zur Mutterschaft war nie ein einfacher, dennoch beschreibt Tara ihre Tochter als das größte Geschenk ihres Lebens. Gemeinsam mit Todd, mit dem sie seit 2017 verheiratet ist, lässt sie die anstrengenden Momente hinter sich und konzentriert sich auf das Hier und Jetzt. Die ehemalige Eiskunstläuferin schwärmte in der Vergangenheit gern von ihren schönsten Erinnerungen auf dem Eis – ein Erbe, das sie nun mit Georgie teilt. Der kleine Wirbelwind liebt die gemeinsame Zeit auf der Eisfläche, besonders die ausgelassenen Spinnübungen mit ihrer berühmten Mutter.

Getty Images Tara Lipinski, Eiskunstläuferin

Instagram / taralipinski Tara Lipinski, ihr Mann Todd und ihre Tochter

Getty Images Tara Lipinski, 2018

