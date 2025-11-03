Zu schräg? Sprinter Noah Lyles will Anime-Hochzeit feiern

Noah Lyles (28), der bekannte Olympiasprinter, steckt mitten in den Vorbereitungen für seine Hochzeit mit Junelle Bromfield, die im Frühjahr 2026 stattfinden soll. Im Gespräch mit dem Magazin People verriet der 28-Jährige erste Details zu den großen Plänen und ließ durchblicken, dass ihre Feier einige besondere Akzente setzen wird. Als großer Anime-Fan will Noah seiner Leidenschaft an diesem besonderen Tag Ausdruck verleihen und plant, Anime-Elemente in die Feierlichkeiten zu integrieren. Die beiden, die seit 2017 befreundet sind und nach zwei Jahren Beziehung die Verlobung feierten, wollen damit ihre gemeinsame Geschichte aufgreifen und ihre Vorlieben sichtbar machen.

Die Liebe des Läufers für japanische Popkultur soll jedoch nicht nur in Zukunft, sondern auch in der Vergangenheit eine prägende Rolle in ihrer Beziehung gespielt haben. Noah erzählte von seinen Bemühungen, Junelle für Manga und Anime zu begeistern, was zunächst durch eine kleine Misskommunikation scheiterte. "Sie erzählte mir später, dass sie Manga anfangs nicht mochte, weil ich vergessen hatte, ihr zu sagen, dass man sie von rechts nach links liest – und nicht von links nach rechts", scherzt er. Mit der Zeit entwickelte Junelle jedoch selbst eine Vorliebe für die Kunstform. Noah sprach bei der Comic Con in New York über diese gemeinsame Leidenschaft und feierte gleichzeitig seine Zusammenarbeit mit dem Streamingdienst Crunchyroll und Adidas für eine neue, von Anime inspirierte Kollektion.

Frisch von seinem vierten 200-Meter-Weltmeisterschaftstitel in Tokio zurück, erinnerte sich Noah auch daran, wie enthusiastisch seine Fans in Japan ihn mit Geschenken überschüttet hatten. Von Goku-Figuren bis zu Anime-Decken – seine Sammlung wuchs beträchtlich. "Ich habe ein Zimmer, das voller meiner Sammlerstücke ist", verriet er. Mit diesem Erfolg schrieb der Sprinter Sportgeschichte, da vor ihm nur Usain Bolt (39) vier Titel in derselben Disziplin holen konnte. Neben all seinen Rekorden und sportlichen Leistungen bleibt er jedoch auch privat bodenständig und humorvoll, besonders wenn es darum geht, seine Passion für Anime mit der Liebe seines Lebens zu verbinden.

Getty Images Noah Lyles, August 2023

Instagram / junellebromfield Noah Lyles und Junelle Bromfield im August 2023

Getty Images Junelle Bromfield und Noah Lyles im September 2024