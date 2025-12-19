Versöhnt? Kim Virginia und Nikola beim Hundespaziergang

Kim Virginia Grey (30) und Nikola Grey (29) zeigen sich offenbar wieder Seite an Seite. Nach turbulenten Wochen mit Trennungsgerüchten und Funkstille zwischen den Realitystars sind in ihren Instagram-Storys nun fast identische Szenen aufgetaucht: derselbe Küstenabschnitt, dieselben Wellen, dieselbe Abendstimmung. Dazu laufen drei Dalmatiner über den nassen Sand. Außerdem teilt die Auswanderin ein Reel, das sie mit ihren drei Hunden beim Spazierengehen zeigt. Unter diesem Video häufen sich Nachfragen von neugierigen Fans.

"Warst du mit Nikola zusammen unterwegs? Habt ihr euch wieder vertragen?", "So schön, dass Nikola mit dabei ist", kommentieren einige Follower und freuen sich, dass sich Kim und Nikola offenbar wieder zusammenraufen konnten. Doch es gibt auch kritische Stimmen: "Ach und jetzt mit Nikola so tun, als wäre nichts gewesen?" und "Oh, darf Nikola jetzt wieder brav mit Gassi gehen und filmen? Habt ihr euch ein tolles Versöhnungsvideo für Weihnachten ausgedacht?" Schon länger diskutieren Social-Media-Nutzer über die Wahrhaftigkeit hinter Kim und Nikolas ständigen Dramen. Einige werfen ihnen vor, ihre angebliche Trennung inszeniert zu haben.

Doch nicht nur die angebliche Versöhnung beschäftigte die Fans in den vergangenen Tagen. In ihrer Story hatte die Influencerin auch einen emotionalen Einblick ins Hundemama-Leben gegeben. "Sie dürfen das erste Mal raus! Heule gleich", schrieb Kim gerührt zu einem Clip, der den ersten Spaziergang der Welpen zeigt. Für die Dalmatiner-Bande bedeutete dieser Tag ein echtes Abenteuer – aber für Kim war das Glück auch bittersüß. "Irgendwie bricht es mir das Herz, dass das gerade alles neu für sie ist, aber ich bin heilfroh – was ich ihnen jetzt alles zeigen kann", teilte sie mit ihren Followern.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia und Nikola Grey, Mai 2025

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia mit ihren drei Welpen, Oktober 2025

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia mit einem ihrer Welpen