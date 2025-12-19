Tradition gebrochen: Oscars nur noch auf YouTube zu sehen

Die Oscar-Akademie macht Schluss mit dem klassischen TV-Auftritt: Ab 2029 läuft die glamouröse Preisnacht ausschließlich auf YouTube – weltweit und live im Netz. Bekanntgegeben wurde der Deal in einer Stellungnahme der Akademie in Los Angeles, getragen von Geschäftsführer Bill Kramer und Präsidentin Lynette Howell Taylor. Die Gala bleibt in Hollywood, wechselt aber nach Jahrzehnten der Live-Übertragung auf dem US-Sender ABC ins reine Streaming. Der aktuelle ABC-Vertrag endet 2028, womit die 100. Oscar-Verleihung die letzte im Fernsehen sein wird. Die Akademie sprach von einer "facettenreichen globalen Partnerschaft mit YouTube" und kündigte an, die Plattform werde zur neuen Heimat der Oscars und des ganzjährigen Programms.

Mit dem Schritt endet eine TV-Ära, in der der Sender ABC die Show prägte – zuletzt ergänzt um ein Streaming-Fenster bei Hulu, das wie ABC zu Disney gehört. Die Academy nennt keinen konkreten Starttermin der Kooperation, bestätigt aber, dass nach dem Jubiläumsjahr 2028 nur noch YouTube die Gala zeigt. Die Zuschauerzahlen hatten in den letzten Jahren stark geschwankt, berichtet die Nachrichtenagentur AFP. Vor einem Jahrzehnt verfolgten regelmäßig über 40 Millionen Menschen die Show am Fernseher, während der Pandemie sackte die Quote auf 10,4 Millionen ab. In diesem Jahr schalteten 19,7 Millionen ein, neben ABC auch via Hulu. Der YouTube-Pakt ist mehrjährig angelegt und umfasst nach Academy-Angaben nicht nur die Hauptnacht, sondern auch flankierende Formate rund ums Jahr.

Hinter den Kulissen steht die Academy seit Jahren unter Druck, das Event näher an ein Publikum zu rücken, das Highlights, Red-Carpet-Momente und Dankesreden ohnehin in Clips und Livestreams konsumiert. Für die Stars bedeutet der Schritt noch mehr direkte Interaktion: Social-Media-Teams, die ohnehin jede Geste begleiten, bekommen mit dem YouTube-Schaufenster neue Spielräume für Behind-the-Scenes-Momente, spontane Selfies hinter dem Vorhang und kurze Grußbotschaften an Fans, die die Partynacht vom Sofa aus mitfeiern.

Getty Images Die Oscar-Trophäe

Getty Images Der "Everything Everywhere All at Once"-Cast bei den Oscars 2023

Getty Images Edward Berger bei den Oscars 2023

