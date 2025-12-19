Oh, là, là: Justin Bieber kocht oben ohne für Ehefrau Hailey

Justin Bieber (31) zeigt zu Hause mehr als nur Küchen-Skills: Der Sänger filmte sich bei einer privaten Sushi-Lektion in Los Angeles mit Ehefrau Hailey Bieber (29) – zeitweise oben ohne. Ein engagierter Privatkoch führte die beiden durch den Abend, während Justin gleich mehrere Outfitwechsel hinlegte, vom Hoodie bis ganz ohne Shirt, bevor er später ein Longsleeve überzog. Hailey stand dicht an seiner Seite, beide schnitten Fisch und rollten ihre Kreationen in Noriblätter. Das Instagram-Posting betitelte Justin mit den Worten: "Sushikoch-Date-Night." Erst vor wenigen Tagen waren die beiden aus Tokio zurückgekehrt.

Die Videos, die Justin über seine Socials mit seinen Followern teilte, reihen sich ein in eine kleine Japan-Nachlese: Das Paar war zuvor in Tokio unterwegs, bummelte durch den Tsukiji Outer Market und probierte Streetfood, wie Clips in den Netzwerken zeigten. Hailey lieferte schon vergangene Woche auf Social Media eine Bilderstrecke und nannte Tokio die "beste Stadt". In dem Post zeigte sie Lieblingsgerichte, Schnappschüsse von sich, Justin und ihrem Sohn Jack Blues, der die Reise mitmachte. Nach Krisengerüchten um die Ehe hatten die beiden zuletzt wieder auf gemeinsame Auftritte gesetzt.

Hailey, die 2018 Justin heiratete, gibt in Interviews regelmäßig einen kleinen Blick hinter die Kulissen. Dem Magazin GQ verriet sie im Herbst: "Wir nehmen einfach jeden Tag, wie er kommt." Sie betonte, sie fühle sich wohl mit dem, was sie teilen – und was sie privat lassen. Das Model hatte im Mai seine Beauty-Marke an e.l.f. Cosmetics verkauft und bleibt als kreative Chefin an Bord. Justin wiederum arbeitet an neuer Musik und plant große Live-Auftritte. Abseits der Bühnen sind beide gern bei Freunden wie Kendall Jenner (30) und Kylie Jenner (28) zu sehen. Zu dritt mit Jack Blues verbringen sie viel Zeit in Los Angeles.

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber, Dezember 2025

Instagram / lilbieber Justin und Hailey Bieber, November 2025

Instagram / lilbieber Justin und Hailey Bieber mit ihrem Sohn Jack Blues