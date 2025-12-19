Kendall Jenner genießt gemeinsame Zeit mit Ben Gorham

Kendall Jenner (30) hat sich wieder mit Ben Gorham blicken lassen – diesmal ganz entspannt in West Hollywood. Das Model und der Parfümeur wurden am Mittwochnachmittag, dem 17. Dezember, dabei fotografiert, wie sie sich gemeinsam Kaffee holten und anschließend über einen Parkplatz schlenderten. Kendall setzte bei ihrem Look auf einen schwarzen Pullover über einem weißen Hemd, dazu schwarze Yogahosen, während Ben in einer schwarzen Jacke, grauem Sweatshirt und schwarzen Jeans unterwegs war. Schon vor dem Coffee-Run hatten die beiden Zeit miteinander verbracht und gemeinsam in einem Antiquitätenladen in der Nachbarschaft gestöbert, so Just Jared.

Ben, der Gründer der Luxusduft- und Lifestyle-Marke Byredo, ist seit einigen Monaten immer wieder an Kendalls Seite zu sehen. Laut Berichten wurden die beiden erstmals im September dabei beobachtet, wie sie zusammen eine Buchhandlung in West Hollywood besuchten. Im Oktober folgte dann ein gemeinsamer Shopping-Ausflug in den The Row Store in Paris, wo sie offenbar entspannt durch die Designer-Teile schlenderten. Offizielle Aussagen zu der Verbindung der beiden gibt es bisher nicht, aber ihre wiederholten gemeinsamen Ausflüge sorgen dafür, dass Fans und Beobachter genau hinschauen, wie sich diese Verbindung weiterentwickelt.

Abseits ihrer Ausflüge mit dem Parfümeur sorgt Kendall auch in der eigenen Familie regelmäßig für Gesprächsstoff. In einer aktuellen Folge der Reality-Serie The Kardashians sprach die Laufstegschönheit offen über ihr Verhältnis zu ihrem Vater Caitlyn Jenner (76). Sie erklärte darin, dass sie und Caitlyn "völlig unterschiedliche Ansichten" hätten. Die Beziehung zwischen den beiden wurde in der Vergangenheit immer wieder in der Öffentlichkeit thematisiert, während Kendall selbst private Momente gerne aus dem Rampenlicht heraushält. Umso auffälliger wirkt es, wenn sie sich im Alltag mit vertraut wirkender Begleitung wie Ben zeigt und diese gemeinsamen Momente nicht vor den Kameras versteckt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kendall Jenner bei der L'Oréal Paris Women of Worth Gala in Los Angeles, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Kendall Jenner im Mai 2025 bei der Met Gala

Anzeige Anzeige

Getty Images Kendall und Caitlyn Jenner, Februar 2019