Zweiter Versuch: BTS' RM besteht endlich seinen Führerschein

Trotz weltweiter musikalischer Erfolge ist Rapper RM (31) offenbar vor allem auf diesen Meilenstein stolz: Der Leader der K-Pop-Gruppe BTS hat nämlich seine Führerscheinprüfung bestanden. Das erzählt er seinen Fans in einem Livestream der Plattform Weverse zusammen mit seinen Bandmitgliedern. "Hallo, ich bin Kim Namjoon und ich habe meinen Führerschein gemacht", begrüßt der Popstar seine Fans freudestrahlend. Band-Kollege J-Hope (31) kann sich einen Scherz nicht verkneifen und entlockt RM frech ein Geheimnis: "Ich habe gehört, dass es Gerüchte gibt, dass du einmal durchgefallen bist?" Das stimmt wohl, denn er gibt zu: "Ich habe beim Wenden die Mittellinie überfahren. Die Farbe war abgenutzt. Beim zweiten Versuch habe ich die Fahrprüfung bestanden."

Fahren könne RM jetzt gut, nur beim Einparken hapere es noch. "Ich brauche noch ein paar Parkstunden", witzelt der Südkoreaner. Nach dem bestandenen Führerschein würde vermutlich normal der Kauf eines eigenen Autos folgen. Das hat er aber nicht vor – tatsächlich klingt es eher so, als sei er nach wie vor kein großer Fan vom Autofahren. Seine erste verpatzte Prüfung hat sich offenbar in RMs Gedächtnis gebrannt: "Ich habe nicht vor, ein Auto zu kaufen. Ich wollte nur versuchen, den Führerschein zu machen. Ich wollte mein eigenes Trauma überwinden." Statt mit Bildern eines neuen Schlittens dürfen die Fans sich bei Instagram aber über ein Foto seines Führerscheinfotos freuen.

In den vergangenen Monaten gab es für RM genau wie für seine Gruppe sicherlich auch wenig Zeit, die Führerscheinprüfung nachzuholen. Die BTS-Mitglieder waren nämlich allesamt mit ihrem Pflichtdienst beim südkoreanischen Militär beschäftigt. Im Juni beendete RM diesen zusammen mit Kollege V (29). Beim Verlassen des Militärstützpunktes in der Stadt Chuncheon City wurden die beiden von etwa 200 Fans begrüßt und ließen sich direkt zu einer kleinen Showeinlage hinreißen: RM griff zum Saxophon und spielte den Fans ein Stück vor. Seitdem widmet BTS sich wieder ganz der Musik und die Armys, wie die Fans genannt werden, warten sehnsüchtig auf die Ankündigung des Comebacks einer der erfolgreichsten K-Pop-Boygroups überhaupt.

Anzeige Anzeige

Getty Images RM spricht beim APEC CEO Summit im Gyeongju Arts Center, Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Kim Namjoon aka RM, BTS-Mitglied

Anzeige Anzeige

Getty Images BTS-Mitglieder RM und V, Juni 2025