Ohne Herzogin Meghan: Prinz Harry genießt Auszeit in Aspen

Prinz Harry (41) gönnt sich wenige Tage vor Weihnachten eine sportliche Auszeit in Aspen, weit weg von seinem Zuhause in Montecito. Der Royal wurde am Mittwoch bei einem Polo-Match bei der St. Regis World Snow Polo Championship in Colorado gesichtet, wo er kurzfristig für einen Freund einsprang, wie ein Sprecher People bestätigte. Auf dem Spielfeld trat er im hellblauen Trikot des Aspen-Valley-Teams an, zeigte sein Können im Sattel und wirkte dabei sichtbar gelöst. Herzogin Meghan (44) blieb der Reise fern und kümmerte sich in Kalifornien um die gemeinsamen Kinder Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (4), während Harry in den Schnee eintauchte und noch mehr sportliche Pläne schmiedete.

Das Event in Aspen war nicht Harrys erster Besuch in der bekannten Wintersportregion. Bereits 2021 hatte er dort ein Charity-Polo-Match ausgetragen, kurz nachdem seine Tochter zur Welt gekommen war. Während der diesjährigen Veranstaltung dominierte jedoch der Fokus auf sportliche Aktivitäten und private Momente mit Freunden. Meghan und die Kinder reisten nicht mit, die Feiertage sollen dennoch gemeinsam gefeiert werden: Laut Page Six ist Weihnachten daheim in Montecito geplant, gemeinsam mit Meghans Mutter Doria Ragland. Direkt danach steht wohl eine Silvesterreise mit Freunden ins Ausland auf dem Plan, bevor der Alltag wieder einkehrt.

Während Harry in Aspen abschaltet, sorgt eine andere Familiengeschichte weiter für Schlagzeilen: Das Verhältnis von Meghan zu ihrem Vater Thomas Markle (81) bleibt belastet. Thomas sagte der Daily Mail: "Ich möchte nicht im Streit mit Meghan sterben. Ich möchte meine Enkelkinder kennenlernen. Es wäre auch schön, ihren Ehemann zu treffen." Zuvor war Kritik laut geworden, Meghan habe ihren kranken Vater nach dessen Not-OP und Bein-Amputation nicht unterstützt. Ein Sprecher der Herzogin erklärte gegenüber Page Six, es sei "außerordentlich schwierig" gewesen, Thomas privat zu erreichen, doch inzwischen sei ihr Brief "mit Hilfe verlässlicher und vertrauter Kontakte" sicher bei ihm angekommen. Während Harry also in den Rocky Mountains sportliche Stunden genießt, laufen im Hintergrund weiter leise Versuche, familiäre Brücken wieder aufzubauen.

Instagram / meghan Prinz Harry bei einem Polo-Turnier in Aspen

Imago Herzogin Meghan bei der Paris Fashion Week im Laennec Center, Paris, 4. Oktober 2025

MEGA, Getty Images Thomas Markle Sr. und Herzogin Meghan