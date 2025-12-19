"Wir wachsen": Sarah Joelle zeigt stolz ihren Babybauch

Sarah Joelle Jahnel (36) erwartet derzeit Nachwuchs. Mit ihrem Partner, den sie strikt aus der Öffentlichkeit heraushält, erwartet sie das erste gemeinsame Kind. Ihre Fans überrascht die Reality-TV-Bekanntheit nun mit einem niedlichen Instagram-Schnappschuss: Sarah präsentiert ihren wachsenden Babybauch! In ihrer Story posiert Sarah in einem eng anliegenden, dunkelbraunen Kleid im heimischen Bad, der Bauch klar im Fokus. Sie lächelt direkt in die Kamera, hebt dabei die Haare an und versieht das Foto mit den Worten: "Wir wachsen", dazu ein Bauch-Emoji.

Bekannt wurde Sarah durch ihren Auftritt bei DSDS, später folgten zahlreiche Reality-Formate. In die Mutterrolle ist sie bereits vor einigen Jahren hineingewachsen: Ihre Tochter Lia Faé Agnes kam 2020 zur Welt. Nun teilt die Sängerin die intime Momentaufnahme aus ihrem Badezimmer mit der Community – reduziert, ohne große Inszenierung, dafür umso persönlicher. Hinweise auf das Geschlecht des Babys oder den Schwangerschaftsmonat gibt es nicht. Klar ist nur: Die Influencerin setzt diesmal auf Zurückhaltung, lässt stattdessen die Bilder sprechen und beschränkt sich auf die knappe, liebevolle Botschaft an ihre Follower.

Bereits vor wenigen Wochen gab Sarah ihren Fans einen intimen Einblick in ihr Leben. Sie gestand, dass sie sich aktuell in einer schwierigen Lebensphase befinde. Die Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin sprach in ihrer Story ganz ehrlich darüber, wie sehr sie die vergangenen Monate belastet haben. "Wer mich wirklich erreichen möchte, kann anrufen und klar kommunizieren. Alles andere schaffe ich im Moment nicht", schrieb sie an ihre Community. Für viele war das ein Zeichen, dass sich die TV-Bekanntheit zunächst einmal um sich selbst kümmern wollte. Sie erklärte: "Ich heile, bin zum ersten Mal in meinem Leben bei mir und nehme mich selbst an erster Stelle."

Instagram / sarah_joelle_ Sarah Joelle Jahnel, Dezember 2025

Instagram / sarah_joelle_ Sarah-Joelle Jahnel und ihr Partner, November 2025

IMAGO / Panama Pictures Sarah Joelle Jahnel, Sängerin