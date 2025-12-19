Nach Vorwürfen: Ski Aggu kehrt seinem Label den Rücken

Ski Aggu (28) hat sich von seinem Berliner Musiklabel Bamboo Artists getrennt – ein Bruch, der nach schweren Vorwürfen gegen Gründer Leander Kirschner erfolgt. Wie das Management des Rappers bestätigte, wurde die Zusammenarbeit beendet. Auch die Crew 01099 zieht Konsequenzen und stellt sich mit einer eigenen Firma neu auf. Ort des Geschehens: Berlin, wo das Label seinen Sitz hat. Auslöser der Krise sind Recherchen von Der Spiegel, die ein toxisches Arbeitsumfeld beschreiben und Missmanagement an der Spitze benennen. Zudem wird berichtet, dass der Künstler Zartmann ebenfalls mit dem Gedanken spielt, zu gehen.

Hintergrund der Eskalation ist ein Kreativtrip nach Sizilien, der laut Der Spiegel zum Wendepunkt wurde. Mitarbeitende fühlten sich dort "überfordert, bloßgestellt und bedroht". In der Folge entstand ein Protestbrief aus dem Team mit der Forderung, Leander von der Geschäftsführung abzuziehen. Bamboo Artists teilte daraufhin mit, Leander ziehe sich aus dem operativen Geschäft zurück und wolle mehr Zeit mit seiner Familie verbringen – formal blieb er jedoch als Gründer und Chairman verbunden. Intern soll er zeitweise komplett vom Team abgeschirmt worden sein. Das Label weist die Vorwürfe nicht im Detail zurück, spricht aber von einer "strukturellen und kulturellen Neuausrichtung" nach Jahren starken Wachstums. Leander selbst äußerte sich zu den konkreten Anschuldigungen bislang nicht öffentlich.

Ski Aggu, der in den vergangenen Jahren mit energiegeladenen Tracks seinen Durchbruch in der Rap-Szene schaffte, galt bei Bamboo Artists als Aushängeschild. Der Berliner ist für seinen charakteristischen Look mit Brille und Bucket Hat bekannt und pflegt nahen Kontakt zu seiner Community, die ihn vor allem über Social Media und Festivalauftritte feiert. Zartmann, über den derzeit viel gesprochen wird, hat sich musikalisch mit melodischen, sensiblen Songs einen Namen gemacht und steht am Anfang einer breiteren Karriere. In der Szene sind persönliche Netzwerke eng, viele kennen sich von gemeinsamen Sessions, Touren und Camps – genau jene Orte, an denen Vertrauen entsteht oder Risse sichtbar werden.

Imago Ski Aggu bei der Preisverleihung der 1LIVE Krone 2025

Panama Pictures Zartmann bei der Verleihung der 1Live Krone 2024 in Bielefeld

Action Press / AEDT Ski Aggu, November 2023