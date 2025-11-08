Olivier Rousteing verlässt Balmain-Posten nach 14 Jahren

Olivier Rousteing gibt nach 14 Jahren seinen Posten als Kreativdirektor bei Balmain auf. "Heute endet meine Balmain-Ära", schrieb er am Mittwoch auf Instagram. Der Designer, der vor 16 Jahren seine Reise bei der Marke begann, bedankt sich in seinem emotionalen Beitrag bei seiner "auserwählten Familie", seinem Team und allen Unterstützern. Olivier, der im Alter von 24 Jahren zu Balmain kam, blickt stolz auf die vergangenen Jahre zurück, in denen er den Stil der Marke entscheidend prägte, und freut sich auf die kommenden Abenteuer. Für sein Schaffen erhielt er viel Lob, unter anderem vom Balmain-Vorsitzenden Rachid Mohamed Rachid, der seine "visionäre Führung" und seinen Einfluss auf eine ganze Generation hervorhob.

Während seiner Laufbahn bei Balmain verwandelte Olivier das Modehaus in einen der gefragtesten Namen der Branche. Seine glamourösen Designs, häufig mit Perlen, Stickereien und Metallic-Details verziert, faszinierten zahlreiche Prominente und schufen die berühmte "Balmain Army". Stars wie Rihanna (37) und Kim Kardashian (45) trugen seine Kreationen, ebenso Topmodels wie Binx Walton (29) und Joan Smalls (37). Große Shows mit Modeikonen wie Carla Bruni und Naomi Campbell (55) wurden zu Höhepunkten seiner Karriere. Zusätzlich verstand es Olivier, Social Media gekonnt einzusetzen, um die Marke einem breiteren Publikum vorzustellen und neue Maßstäbe in der Modewelt zu setzen.

Olivier, der 2019 in der Dokumentation "Wonder Boy" offen über seine Adoption sprach, ist nicht nur für seine beruflichen, sondern auch für seine persönlichen Geschichten bekannt. Er gilt als Verfechter von Vielfalt und fröhlicher Inklusion, die er auch in seine Kollektionen einfließen ließ. Neben seinem Engagement für eine moderne, unbefangene Weiblichkeit beeindruckte er mit prominenten Auftritten, wie zuletzt an der Seite von Rosalía (33) bei der Met Gala. Fans und Bewunderer des Designers dürfen gespannt sein, welche Projekte ihn in seiner nächsten Schaffensphase erwarten. Olivier hinterlässt bei Balmain eine beeindruckende Erfolgsgeschichte, die das Modehaus nachhaltig geprägt hat.

Getty Images Olivier Rousteing, französischer Designer

Getty Images Olivier Rousteing bedankt sich beim Publikum bei der Balmain Womenswear S/S 2026 Show während der Paris Fashion Week

Getty Images Olivier Rousteing beim Couture Council Luncheon im David Koch Theatre in New York, 3. September 2025