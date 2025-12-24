MTV-Debüt: Jennifer Lawrence als verwöhnter Teen im TV-Spot

Jennifer Lawrence (35) überrascht mit einer Anekdote aus ihren frühen Tagen: In der Gesprächsreihe "Actors on Actors" von Variety erzählte die Schauspielerin, dass einer ihrer ersten Jobs ein Promo-Spot für die MTV-Reihe "My Super Sweet 16" war. Das Gespräch fand an der Seite von Leonardo DiCaprio (51) statt, der sich ebenfalls an seine Werbeanfänge erinnerte. In dem Clip spielte Jennifer eine überdrehte, fiktiv reiche Teenagerin, die eine maßlose Geburtstagsparty schmeißt – getragen auf einer Chaiselongue, bevor sie zu Boden fällt. Gefilmt wurde die Erinnerung an die Anfänge mitten im Rampenlicht, doch mit einem Augenzwinkern, wie Jennifer betonte, habe sie mit dem eigentlichen Format nichts zu tun gehabt.

Im Talk vertiefte Jennifer, dass sie mit 14 in New York startete, erst in "The Bill Engvall Show" vor der Kamera stand und zwei Jahre später mit "Winter’s Bone" den Durchbruch schaffte, bevor Die Tribute von Panem sie weltweit bekannt machten. Leonardo steuerte seine Parallelgeschichte bei: Er habe mit 12 begonnen, in "Eine starke Familie" mitgespielt und zuvor Werbespots gedreht – darunter ein Matchbox-Spot, in dem er einen Gangster mit zurückgekämmten Haaren mimte, wie er bei Variety erzählte. Besonders prägend sei für Jennifer die Zusammenarbeit mit David O. Russell (67) gewesen. "Er hat mir wirklich beigebracht, wie man spielt", sagte sie über den Regisseur von "Silver Linings" und "American Hustle". Seine Anweisungen seien direkt gewesen: "'Mach es laut', 'Mach es leiser', 'Das war Mist', 'Mach es besser'", erinnerte sie sich.

Abseits der Set-Anekdoten gab Jennifer auch Einblick in ihre Arbeitsweise. Sie nannte es eine schlechte Angewohnheit, nach Drehschluss komplett loszulassen und erst am nächsten Morgen im Hair-and-Makeup-Anhänger in den Text zu stürzen. "Für mein Leben ist das großartig. Es macht mich nicht verrückt, aber der nächste Morgen ist die Hölle", sagte sie bei Variety. Hinter der professionellen Fassade steht bei ihr gern ein sportlicher Ehrgeiz, den sie selbst mit einem strengen Coach vergleicht, wenn sie über Russell spricht. Leonardo zeigte sich im Gespräch nostalgisch: Der Star erinnerte an frühe Sets, kleine Rollen und diesen ersten Funken, der später zu großen Karrieren führte – zwei Lebensläufe, die im Rückblick mit einem Werbespot und einer viel zu großen Geburtstagsfeier begannen.

Getty Images Jennifer Lawrence beim Rome Film Festival 2025

Getty Images Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence bei der "Don't Look Up"-Premiere in New York, Dezember 2021

Jason Merritt/Getty Images Jennifer Lawrence und David O. Russell bei den Oscars 2016