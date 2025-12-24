Helene Fischer feiert TV-Comeback bei "Schlagerchampions"

Helene Fischer (41) ist zurück auf der großen Bühne: Am 10. Januar feiert die Sängerin ihr TV-Comeback bei den "Schlagerchampions" in der ARD – präsentiert von Florian Silbereisen (44) in Berlin. Nach ihrer Babypause und einem Abstecher ins Kinderlieder-Genre will Helene dort nicht nur auftreten, sondern ihre größten Hits performen, gemeinsam mit Tausenden Fans im Berliner Velodrom. Das Besondere: Die Songauswahl liegt in den Händen ihres Publikums, das online abstimmt. Welche Titel es auf die Bühne schaffen, erfährt Helene erst live in der Show. Damit startet sie zugleich in ein Jubiläumsjahr, das es in sich hat.

Über ihre Social-Media-Kanäle ruft die Künstlerin derzeit zum Voting auf, um zu klären, welche ihrer Lieder für die Fans zu den absoluten Klassikern zählen – von frühen Favoriten bis zu Mega-Hits wie "Atemlos". Der TV-Abend hat auch eine historische Note: Vor genau 20 Jahren stand Helene erstmals in einer Silbereisen-Show auf der Bühne, damals beim "Winterfest". Gastgeber Florian ist voll des Lobes. "Unglaublich, dass wir bei den Schlagerchampions bereits Helenes 20-jähriges Jubiläum feiern", sagte er in der Ankündigung gegenüber Bild. Für alle, die Helene wieder live sehen wollen, geht es kurz darauf in die Vollen: Im Sommer folgt die "360° Stadion Tour" mit Terminen von Juni bis Juli, unter anderem mit einem Stopp in Wien.

Privat und beruflich kreuzen sich bei Helene und Florian seit Jahren immer wieder die Wege. Nach ihrer Trennung 2018 pflegen die beiden ein freundschaftliches Miteinander, das gemeinsame TV-Momente möglich macht – ganz ohne Zusatzprojekte im Schlepptau. Helene setzt aktuell klare Schwerpunkte: Familie, die große Live-Rückkehr und ein Jubiläum, das Erinnerungen an den Anfang wachruft. Wer sie kennt, weiß, wie wichtig ihr der Kontakt zu den Fans ist. Genau dort knüpft das Comeback an: nahbar, publikumsnah, mit einem Augenzwinkern an die Vergangenheit und einem Blick nach vorn auf lange Sommerabende im Stadion, wenn die Lichter ausgehen und die Chöre übernehmen.

ActionPress / Frederic Kern / Future Image Helene Fischer und Florian Silbereisen bei "Das große Schlagercomeback", 2022

Imago Helene Fischer, November 2025

Getty Images Helene Fischer und Florian Silbereisen im November 2016 in Suhl