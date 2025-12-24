Mit Mola: Olli Pocher macht sich über Christian Wolf lustig

Oliver Pocher (47) hat wieder zugeschlagen – und sich diesmal Verstärkung geholt. Der Comedian veröffentlichte auf Instagram ein Parodievideo, in dem er Christian Wolf (30) nachahmt und dessen jüngste Ansagen kontert. Mit dabei ist Ollis Kumpel Mola Adebisi (52), der als Double von Christians Freund Alberto auftritt. In dem Video schneidet Oliver Sequenzen aus Christians Clip gegen ihn ein und legt mit eigenen Spitzen nach. Auf dessen Satz "Es gibt eine Sache, die du leider nicht verstehst: Du wirst nicht wegen deines Aussehens von allen Frauen verlassen" folgt der Gegenangriff: "Lieber Christian, es gibt eine Sache, die du nicht verstehst: Deine Kinder wollen keinen Kontakt zu dir haben, weil du einfach nicht da bist."

Danach stichelt er in Richtung Produktwerbung und Babyszenen. Als Christian im Einspieler meint: "Nicht, dass ich am Ende nicht nur für deine Reichweite sorgen muss, sondern auch für deine Kinder", behauptet Oliver: "Das Gute ist ja, du sorgst ja für meine Kinder, indem du jede meiner Exen immer mit einem Werbevertrag ausstattest." Gemeint ist unter anderem Amira Alys (33) Markendeal. Auch den Streitpunkt Frauenbild greift Olli auf und kontert: "Ist es nicht frauenfeindlich, eine Freundin zu haben, die erst in eine Kinderwunschklinik zu schicken, dann das Kind zu bekommen und während der Schwangerschaft zu merken: 'Ne, ich finde die andere eigentlich doch viel cooler?'"

Hintergrund ist folgender: Christian Wolf war mit Fitnessinfluencerin Antonia Elena zusammen. Beide wünschten sich Nachwuchs und suchten sogar Spezialisten auf. Doch inmitten der Schwangerschaft trennten sich die werdenden Eltern. Während Antonia den gemeinsamen Sohn Noah alleine großzieht, fand Christian kurz nach dem Liebes-Aus direkt eine neue Partnerin in Model Romina Palm (26). Mittlerweile haben er und die GNTM-Bekanntheit eine Tochter und sind verlobt.

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher und Mola Adebisi, Dezember 2024

Instagram / amira_m.aly Amira Aly und Oliver Pocher mit dem gemeinsamen Sohn im Januar 2020

Instagram / rominapalm Christian Wolf, Romina Palm und Tochter Hazel, September 2025