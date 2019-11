Cara Delevingne (27) busselt wild durch die Gegend! Erst im Sommer hatte das britische Model seine Beziehung zu Schauspielerin Ashley Benson (29) öffentlich gemacht und erklärt, dass sie bereits seit über einem Jahr mit der Pretty Little Liars-Darstellerin liiert ist. Seitdem hatte es sogar schon Verlobungs- und Hochzeitsgerüchte gegeben. Neue Bilder zeigen die 27-Jährige nun ganz verschmust – doch nicht etwa mit Ashley: Welchen jungen Mann knutscht Cara denn hier?

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die Suicide Squad-Darstellerin am Samstag mehrere innige Schnappschüsse: Voller Inbrunst küsst die gebürtige Londonerin darauf einen Mann, während sie sein Gesicht mit beiden Händen umfasst. Wer die Bilder nun aber mit romantischen Gedanken assoziiert, liegt falsch: Bei dem Herren handelt es sich um Balmain-Designer Olivier Rousteing, einen engen Freund der Blondine. Das bewies Cara auch in den zugehörigen Zeilen des Posts: "Ich liebe dich für immer, Olivier. Du bist das Geschenk, das mir immer wieder gegeben wird. Mein bester Freund und kreatives Genie. Ich bin so glücklich, dich als Partner in Crime zu haben!"

Bei der Bilderreihe handelt es sich um eine Werbeanzeige für das Luxuslabel, für das Olivier als Modeschöpfer arbeitet. Ein Video zeigt die beiden dabei sogar als lebendige Schaufensterpuppen in einer Auslage – und zwar splitternackt, nur von einer übergroßen Papiertüte bedeckt.

Splash News Cara Delevingne und Ashley Benson 2019 in New York

Getty Images Olivier Rousteing und Cara Delevigne bei einer Balmain-Fashion-Show

Getty Images Cara Delevingne bei den Girl Up #GirlHero Awards in Beverly Hills

