"Harter Job": Kate Hudson spricht ehrlich übers Elternsein

Kate Hudson (46) machte in der TV-Show TODAY With Jenna & Friends ein überraschendes Geständnis über ihr Leben als Dreifach-Mama. Mit einer Mischung aus Erschöpfung und Stolz gestand die Schauspielerin: "Ich mache einfach das Beste, was ich kann." Die ehrlichen Worte der "Almost Famous"-Darstellerin zeigen eine Seite, die Fans selten zu sehen bekommen – die einer Mutter, die trotz Glamour und Ruhm täglich mit den gleichen Herausforderungen kämpft wie jede andere Frau auch. Die blonde Beauty, die mit ihren drei Kindern Ryder (21), Bingham (14) und der siebenjährigen Rani eine wahre Patchwork-Familie führt, wirkte in dem Interview ungewöhnlich verletzlich. "Mein ganzes Leben war ich einfach Mama", seufzte Kate sichtlich bewegt. Diese Aussage trifft ins Herz jeder Mutter, die sich manchmal fragt, wo die eigene Identität geblieben ist. Kate wurde bereits mit 24 Jahren zum ersten Mal Mutter und hat seitdem kaum eine Pause eingelegt. Zwischen Windeln wechseln, Hausaufgaben kontrollieren und Teenager-Problemen lösen blieb wenig Zeit für die eigenen Bedürfnisse. Muttersein sei einfach der "härteste Job", aber auch die "lohnenste Aufgabe", gestand Kate.

Sohn Ryder stammt aus der Beziehung mit Chris Robinson, Bingham mit Matt Bellamy, Rani mit Danny Fujikawa (39). Bereits im Frühjahr erklärte die Schauspielerin laut dem OK! Magazin, sie habe ihre Schauspielkarriere oft für ihre Kinder hinten angestellt. "Ich habe drei Kinder und drei verschiedene Väter, die alle auf Tournee sind, und ich habe mich ganz bewusst dafür entschieden, Dinge zu tun, die mich nicht zu lange von meinen Kindern fernhalten, und gleichzeitig zu versuchen, mich zu diversifizieren." Immer wieder reiste sie mit den Kleinen zu den Konzerten ihrer Ex-Partner. Ihre Beziehung zu den Vätern ihrer Kinder sei "sehr bewusst entkoppelt". Was für Außenstehende wie ein logistischer Alptraum wirken mag, beschreibt Kate überraschend positiv. Schwierige Momente seien selten, da ihre Freundschaften mit ihren Ex-Partnern recht stabil seien. "Wir haben es geschafft, uns auf die Liebe zu unseren Kindern zu konzentrieren", gestand sie im Interview mit The Skimm.

Während viele Prominente ein perfektes Familienbild inszenieren, geht Kate einen anderen Weg. Die Schauspielerin gibt offen zu, dass Perfektion in der Erziehung ein Mythos ist. "Es gibt so etwas wie perfekte Eltern nicht", betonte sie gegenüber E!Online und nimmt damit vielen Müttern den Druck. Statt makelloser Instagram-Momente zeigt Kate die Realität des Familienlebens – mit all seinen Höhen und Tiefen. Ihre Erziehungsphilosophie basiert dabei auf Vertrauen und Freiheit. Die Tochter von Hollywood-Legende Goldie Hawn (80) möchte, dass ihre Kinder "viele Fehler machen" dürfen, um daraus zu lernen. Dieser Ansatz erfordere Mut, denn in einer Welt, die ständige Kontrolle predige, loszulassen sei schwer. Kate setzt auf die Stärke der familiären Bindung und das Vertrauen in die eigenen Werte. "Wir sind eine starke Einheit", fasst sie ihr Familienkonzept zusammen.

Getty Images Kate Hudson bei den Golden Globes 2025

Instagram / https://www.instagram.com/katehudson/ Kate Hudson, Danny Fujikawa und Tochter Rani

Instagram / katehudson Schauspielerin Kate Hudson mit ihrem Sohn Ryder Robinson und Tochter Rani Fujikawa, 2024