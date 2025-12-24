Trotz Niederlage: Jake Paul kassiert Millionen im Ring

Jake Paul (28) hat am Freitagabend in Miami gegen Anthony Joshua (36) im Ring gestanden – und ist nach nicht einmal 16 Minuten per K.o. gestoppt worden. Der Social-Media-Star trat im Kaseya Center an, kassierte am Ende jedoch die bittere Niederlage gegen den früheren Schwergewichts-Champion. Mit im Gepäck: eine gewaltige Börse. Rund 92 Millionen Dollar (78,5 Millionen Euro) soll Jake für den Auftritt erhalten haben, eine Summe, die pro Sekunde etwa 79.500 Euro entspricht. Kurz nach dem Fight meldete er sich über Instagram aus seinem Privatjet, posierte zwischen Geldbündeln und zeigte dabei mehrere Waffen, während Joshua dem unterlegenen Gegner Respekt zollte, wie die Zeitung 20 Minuten berichtet.

Sportlich wurde der Abend schmerzhaft. Jake trug einen doppelten Kieferbruch davon und kann nach Angaben aus seinem Umfeld vorerst nur Flüssiges zu sich nehmen. Eine schnelle Rückkehr in den Ring, die er selbst noch großspurig in Aussicht gestellt hatte – angeblich schon nach zehn Tagen gegen Saúl "Canelo" Álvarez –, ist vom Tisch. Stattdessen dürfte eine längere Pause anstehen. Auch Joshua soll für die Neuauflage des Influencer-Boxens üppig entlohnt worden sein; in den Netzwerken ist von einer Gage im hohen zweistelligen Millionenbereich die Rede. Die spanische Sportzeitung Marca kommentierte die Dimensionen der Summen mit den Worten: "In jeder anderen Ära des Boxsports wären solche Summen undenkbar gewesen."

Privat erhält Jake in dieser Phase Rückhalt aus dem engsten Kreis. Die Unterstützung seiner Verlobten Jutta Leerdam (26) begleitet ihn seit den Stunden nach dem Kampf durch Krankenhaus und Operation. Der Influencer teilt regelmäßig Einblicke, bedankt sich bei seinem medizinischen Team und kündigt an, nach der Heilung in seiner Gewichtsklasse anzugreifen. In den sozialen Medien zeigt er sich trotz Verletzung kämpferisch, aber nahbar – ein Bild, das Fans aus seinem Alltag kennen: Training, Familie, Jetset-Momente und der Versuch, Rückschläge öffentlich in Comeback-Motivation zu verwandeln. Seine Community reagiert darauf mit Genesungswünschen – und mit hitzigen Debatten über Geld, Risiko und Grenzen des Spektakels.

Jake Paul, Sportler

Jake Paul nach seinem Kampf in seinem Privatjet

Jake Paul im Juli 2024