Harry Styles hat mit Umbau seines Millionenanwesen begonnen

Harry Styles (31) macht ernst mit seinem Luxusprojekt in London: Der Sänger hat nach jahrelanger Planung nun tatsächlich mit dem Umbau seines Millionenanwesens im Stadtteil Hampstead begonnen. Aus zwei nebeneinanderliegenden Häusern entsteht ein einziges Mega-Domizil, dazu kommt ein weiteres Gebäude als Torhaus und ein Gästehaus in derselben Straße. Geplant sind unter anderem eine großzügige Master-Suite mit gleich vier Ankleidezimmern, eine eigene Kunstgalerie und ein überdachter Innenhof. Die Bauarbeiten, für die erst jetzt das Gerüst aufgebaut wurde, sollen laut Daily Mail bis Ende 2027 abgeschlossen sein. Während in London gewerkelt wird, hält sich Harry vor allem im Ausland auf – und ist dabei selten allein.

Denn wenn der Musiker nicht gerade in Berlin an neuer Musik arbeitet, genießt er sein Leben in Rom, wo er sich Anfang 2024 eine Wohnung ganz in der Nähe des Modedesigners Alessandro Michele gesichert hat. In der italienischen Hauptstadt wird Harry regelmäßig mit Schauspielerin Zoe Kravitz (37) gesehen, mit der er laut dem Magazin schwer verknallt wirken soll. Die beiden schlendern offenbar gern gemeinsam durch die Stadt und sorgen damit immer wieder für Gesprächsstoff. Zuletzt lösten Fotos, die The Sun veröffentlichte, neue Spekulationen aus: Auf Aufnahmen eines romantischen Spaziergangs durch Rom ist an Zoes linker Hand ein auffälliger goldener Ring zu erkennen, der bereits im Vormonat an derselben Stelle gesichtet worden war. Offizielle Kommentare dazu gibt es weder von Harry noch von Zoe, ihre Vertreter wurden laut den Berichten zwar kontaktiert, blieben aber stumm.

Abseits der Liebesgerüchte und Baupläne wächst für Harry in Hampstead eine beeindruckende Wohn-Oase heran. Der Sänger hat sich dort inzwischen mehrere Objekte auf derselben Straße gesichert, um sich sein ganz persönliches Refugium zu schaffen. Neben den innenarchitektonischen Highlights wie Fitness- und Freizeitbereichen sieht das Konzept des Anwesens auch umfangreiche Maßnahmen zum Tier- und Lärmschutz vor. So wurden Nachbarn zu Infoabenden eingeladen, es wurden Handzettel verteilt, und Harrys Team sagt zu, lärmintensive Maschinen zu verkapseln, elektrische Geräte zu bevorzugen und Motoren im Stand grundsätzlich abzustellen. Zudem sollen auf dem Grundstück unter anderem Igel-Unterkünfte, Insektenhotels und Nistkästen für Fledermäuse entstehen. Entdeckt ein Arbeiter ein Fledermausquartier, müssen die Arbeiten sofort ruhen, bis eine entsprechende Genehmigung eingeholt ist – ein Detail, das zeigt, wie eng Luxus und Rücksichtnahme in Harrys neuem Londoner Zuhause miteinander verknüpft sein sollen.

Getty Images Harry Styles, November 2022

Instagram / ben_klock Zoë Kravitz, Harry Styles und DJ Ben Klock mit Freunden vor dem Berliner Berghain, Dezember 2025

Getty Images Harry Styles, Musiker