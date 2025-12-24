Taylor Swift bricht Rekord mit "The Life of a Showgirl"

Taylor Swift (36) schreibt mit ihrem Album "The Life of a Showgirl" Musikgeschichte: Zehn Wochen in Folge thront die Platte an der Spitze der Billboard-200-Charts und sorgt damit für einen neuen Rekord, der am 22. Dezember von Billboard gemeldet wurde. Das im Oktober erschienene Werk ist bereits das vierte Album der Sängerin, das diese Marke knackt – nach "The Tortured Poets Department", "1989" und "Fearless". Damit reiht sich Taylor in eine Legendenrunde ein: Neben ihr haben nur noch die Beatles und Elvis Presley (†42) vier Alben mit jeweils mindestens zehn Wochen an der Chartspitze platziert. Während Fans rund um den Globus feiern, arbeitet Taylor weiter an ihrem Mega-Imperium und zieht mit ihrer Showgirl-Ära auch in den sozialen Netzwerken alle Blicke auf sich.

Inhaltlich ist "The Life of a Showgirl" für Taylor ein echtes Herzensprojekt. In der Podcast-Sendung "New Heights" ihres Verlobten Travis Kelce (36) und dessen Bruder Jason erzählte sie im August, dass sie das Album komplett mit ihrem langjährigen Mentor Max Martin und dem Produzenten Shellback aufgenommen hat. "Wir haben noch nie ein Album gemacht, bei dem es nur wir drei sind, keine anderen Kollaborateure. Es sind einfach nur wir drei, die ein fokussiertes Album machen", schwärmte sie in der Folge. Sie wollte ein Album machen, auf das sie genauso stolz sein könnte wie auf ihre berühmte Eras-Tour. "Ich weiß, dass ich mit dieser Aussage Druck auf das Album ausübe", fuhr Taylor fort. "Aber das ist mir egal, weil ich es so sehr liebe. Es entspringt dem ansteckendsten, freudigsten, wildesten und dramatischsten Moment meines Lebens." Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: "The Life of a Showgirl" verkaufte sich bereits am ersten Tag 2,7 Millionen Mal und wurde damit sofort zum meistverkauften Album des Jahres 2025. Nach nur einer Woche erreichte das Album unglaubliche 4,002 Millionen albumäquivalente Einheiten, was den bisherigen Rekord von Adeles (37) "25" aus dem Jahr 2015 pulverisierte. Das Album dominierte auch die Streaming-Plattformen mit 680,9 Millionen Streams in der ersten Woche.

Auf Instagram richtete Taylor im Oktober emotionale Worte an ihre Community: "Ich habe 4 Millionen Dankeschöns, die ich an die Fans schicken möchte, und 4 Millionen Gründe, mich noch stolzer auf dieses Album zu fühlen, als ich es ohnehin schon war", schrieb sie und fügte hinzu: "Ich werde dieses Gefühl für immer in Ehren halten. Einfach wow." Zum Abschluss zitierte sie eine Zeile aus dem Titelsong mit Sabrina Carpenter (26) und bedankte sich mit den Worten: "Danke für den wunderschönen Blumenstrauß." Dass Taylor ihre Fans so direkt anspricht, gehört längst zu ihrem Markenzeichen. Viele Anhänger begleiten sie seit ihren Anfängen als Country-Sängerin, feiern inzwischen jede neue Ära mit aufwendigen Outfits und teilen online ihre persönlichen Geschichten zu den Songs der Künstlerin, die mit "The Life of a Showgirl" einmal mehr zeigt, wie eng Musik, Bühne und Publikum in ihrem Leben miteinander verbunden sind.

Anzeige Anzeige

IMAGO / ZUMA Press Wire Taylor Swift, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor-Swift-Fans hören bei einem Listening-Event im Astor Theatre in Melbourne Songs aus "The Life of a Showgirl"

Anzeige Anzeige

Getty Images Exklusive Target-Vinyl von Taylor Swifts Album "Life of a Showgirl" in New York