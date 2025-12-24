Alec Baldwin gesteht: "Rust"-Vorfall kostete ihn fast alles

Alec Baldwin (67) hat offen über die gesundheitlichen Herausforderungen gesprochen, mit denen er seit dem tragischen Vorfall am Set des Films "Rust" im Jahr 2021 zu kämpfen hat. Damals kam die Kamerafrau Halyna Hutchins (†42) bei einem Unfall ums Leben, und der Schauspieler sah sich später mit Anklagen wegen fahrlässiger Tötung konfrontiert. In dem Podcast "Dopey" reflektierte Alec nun über die Depressionen und körperlichen Beschwerden, die ihn seither begleiten. "Es hat mindestens zehn Jahre meines Lebens gekostet", sagte der Hollywood-Star und betonte, wie sehr der Stress vor allem seine Frau Hilaria (41) und die gemeinsamen Kinder getroffen habe.

Der 67-Jährige schilderte, dass die erneute Anklageerhebung im Januar 2024 eine besonders schwierige Zeit gewesen sei. Zu diesem Zeitpunkt habe er regelmäßig Suizidgedanken gehabt. "Es gab Nächte, in denen ich dachte: 'Ich kann nicht noch einen Tag so weitermachen'", offenbarte Alec dem Gastgeber des Podcasts. Doch der Glaube habe ihm geholfen, sich von solchen Gedanken zu lösen. Im Juli 2024 wurde das Verfahren schließlich eingestellt, nachdem ein Richter feststellte, dass wichtige Beweise seitens der Anklage zurückgehalten worden waren. Trotz dieser juristischen Erleichterung fühlt sich Alec gesundheitlich und emotional weiterhin stark belastet.

Privat hat Alec, der neben sieben Kindern mit Hilaria auch eine erwachsene Tochter aus einer früheren Ehe hat, stets den Rückhalt seiner Familie betont. Seine Frau, mit der er seit 2012 verheiratet ist, sei eine wichtige Stütze in dieser schweren Phase gewesen. Die beiden teilen sich die Erziehung der Kinder, die alle noch minderjährig sind. Hilaria, die als Unternehmerin und Tänzerin bekannt ist, hat in der Vergangenheit immer wieder in sozialen Medien gezeigt, wie wichtig ihr ein stabiles Familienleben ist. Alec hingegen hat durch seine Offenheit in Interviews und Podcasts erneut gezeigt, wie stark ihn der Vorfall geprägt hat – ein Beweis dafür, wie sehr persönliche Krisen selbst die scheinbar glamourösesten Leben in Mitleidenschaft ziehen können.

Alec Baldwin, Schauspieler

Kamerafrau Halyna Hutchins

Hilaria Baldwin und Alec Baldwin im Dezember 2022

