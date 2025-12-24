Mama und krank: Laura Maria Rypa ist "komplett am Limit"

Für Social-Media-Star Laura Maria Rypa (30) wird Weihnachten in diesem Jahr zur echten Belastungsprobe. In ihrer Instagram-Story berichtet die Influencerin kurz vor den Feiertagen, dass nicht nur ihr kleiner Sohn Leano mit einer heftigen Grippe im Bett liegt, sondern nun auch sie selbst von der Krankheit erwischt wurde. "Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so am Ende mit meinen Kräften war", gesteht sie ehrlich und sagt, sie sei "komplett am Limit".

Laura beschreibt, wie sehr ihr die Situation körperlich und emotional zusetzt. Sie erzählt, dass Leano mit 40 Grad Fieber und Schüttelfrost kämpft und zwischendurch vor Schmerzen weint, während sie selbst unter Schüttelfrost, Gliederschmerzen und völliger Erschöpfung leidet. Trotzdem muss sie nach eigenen Worten funktionieren, trösten, kuscheln, da sein – denn neben dem kranken Leano will auch Amelio versorgt werden, der als Einziger der kleinen Truppe topfit ist. "Mama sein macht keine Pause", sagt Laura spürbar erschöpft. Ein gemeinsames Weihnachtsfest mit der Verwandtschaft ist für die junge Familie damit nun leider endgültig vom Tisch.

Schon in den vergangenen Tagen hatte die Influencerin und Ex-Freundin von Pietro Lombardi (33) erzählt, dass die Pläne für das Weihnachtsfest wegen der Erkrankung von Leano ins Wanken geraten sind und sie und ihre beiden Söhne aus Rücksicht wohl ohne Familie feiern müssen, um niemanden anzustecken. Nun gewährt sie noch privatere Einblicke in den Ausnahmezustand daheim und macht deutlich, wie fordernd der Spagat zwischen eigener Erkrankung und Rund-um-die-Uhr-Betreuung ihrer Kinder für sie ist. Davon zeugt auch ein Foto, das sie mit verweinten Augen zeigt. Laura ist für ihre Aufrichtigkeit bekannt. Sie nimmt kein Blatt vor den Mund, auch wenn es darum geht, schwierige Momente im Leben einer jungen Mutter ehrlich zu schildern. Ihre Follower schätzen genau diese Transparenz und senden der Influencerin in den Kommentaren viel Zuspruch und Trost.

IMAGO / Gartner Laura Maria Rypa, Influencerin

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa mit ihren Söhnen, August 2025

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Oktober 2025