Holly Ramsay & Adam wollen intime Zeremonie in Bath Abbey

Am 27. Dezember feiern Holly Ramsay und Adam Peaty (31) ihre Traumhochzeit. Stattfinden wird die Feier in der idyllischen Bath Abbey in der Nähe von Bristol. Da die Hochzeit aufgrund des Streits innerhalb der Familie des Schwimmers schon zuvor sehr medienwirksam war, stellt sich nun die Frage, ob das zukünftige Ehepaar die Öffentlichkeit an der Trauung teilhaben lässt. Das scheint für die Tochter von Star-Koch Gordon Ramsay (59) und ihren Liebsten aber keine Option zu sein. Tatsächlich haben Holly und Adam einiges hingeblättert, um ihren Hochzeitstag ganz privat zu feiern. Berichten von The Mirror zufolge mieteten sie die Abtei für den ganzen Tag, obwohl die Trauung selbst nur 90 Minuten dauern soll, nur um ihre Ruhe zu haben.

Mit dieser Entscheidung ziehen Holly und Adam allerdings die Wut der Anwohner der Stadt Bath auf sich. Diese empfinden die Tatsache, dass die Kirche den ganzen Tag für die Öffentlichkeit gesperrt ist, als ungerechtfertigt. "Es erscheint ziemlich egoistisch, die Abtei für den ganzen Tag zu mieten, wenn die Trauung nur etwa anderthalb Stunden dauert", schimpfte ein Anwohner im Gespräch mit The Sun. Normal kostet das Mieten der Kirche rund 2.800 Euro, Adam und Holly sollen für ihr Vorhaben aber mehr bezahlt haben. Zudem ist wohl ein Sicherheitsteam vor Ort, das verhindern soll, dass vor Ort Fotos oder Videos von der Hochzeitsgesellschaft gemacht werden, immerhin werden um die 200 Gäste, darunter Promis wie Victoria (51) und David Beckham (50), erwartet.

Wer wohl aber nicht mitfeiern darf, ist Adams eigene Mutter Caroline. Angeblich wurde diese schon nicht zu Hollys Junggesellenabschied eingeladen, was für ersten Unmut sorgte. Im Anschluss soll sie auch von der Gästeliste für die eigentliche Hochzeit gestrichen worden sein. Das kritisierte Adams Tante in den Kommentaren unter Hollys Instagram-Bildern zum Junggesellinnenabschied. In einem tränenreichen Interview mit Daily Mail äußerte Caroline dann die Sorge, ihren Sohn durch die Hochzeit zu verlieren – der Ramsay-Clan ziehe ihn von ihr weg. Der Sportler selbst und seine Verlobte hielten sich bisher dazu bedeckt. Im Netz sprach er nur von schwierigen Zeiten: "Holly und ich werden das durchstehen – wir bitten nicht um Mitleid. Wir möchten nur, dass die Menschen sich bewusst sind, dass jede Geschichte immer zwei Seiten hat."

Instagram / hollyramsayy Holly Ramsay und Adam Peaty

Instagram / hollyramsayy Holly Ramsay und Adam Peaty im September 2024

Getty Images Adam Peaty, Holly und Gordon Ramsay beim Grand Prix von Großbritannien